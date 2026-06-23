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В Москве мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро - РИА Новости, 23.06.2026
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10:44 23.06.2026 (обновлено: 10:59 23.06.2026)
В Москве мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро

В Москве повздоривший с женщиной мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро

© Ирина Волк/MAXМужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину
Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину, которую он обвинил в том, что она задела его ногой.
  • Подозреваемый был задержан в городе Домодедово, светошумовой пистолет изъят.
  • Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), фигурант заключен под стражу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину, которая якобы задела его ногой, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По имеющимся данным, в вагоне электропоезда между злоумышленником и женщиной, которая якобы задела его ногой, произошел конфликт. За женщину заступились двое других пассажиров.
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"Когда поезд подъехал к станции "Кантемировская", агрессивно настроенный мужчина нанес своим оппонентам несколько ударов, а затем направил в сторону одного из них похожий на пистолет предмет, после чего скрылся", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в городе Домодедово. Светошумовой пистолет изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Фигурант заключен под стражу.
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