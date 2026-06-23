В Москве мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину, которая якобы задела его ногой, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По имеющимся данным, в вагоне электропоезда между злоумышленником и женщиной, которая якобы задела его ногой, произошел конфликт. За женщину заступились двое других пассажиров.