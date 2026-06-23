В Москве мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину, которую он обвинил в том, что она задела его ногой.
- Подозреваемый был задержан в городе Домодедово, светошумовой пистолет изъят.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), фигурант заключен под стражу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мужчина угрожал пистолетом пассажирам метро Москвы, заступившимся за женщину, которая якобы задела его ногой, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По имеющимся данным, в вагоне электропоезда между злоумышленником и женщиной, которая якобы задела его ногой, произошел конфликт. За женщину заступились двое других пассажиров.
В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в городе Домодедово. Светошумовой пистолет изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Фигурант заключен под стражу.