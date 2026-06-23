Какое море выбрать: где в России лучший пляжный отдых

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Условия для морского отдыха в России заметно различаются: одни курорты больше подходят для семей с детьми, другие — для поездок с друзьями или для сочетания купания с насыщенной экскурсионной программой. О плюсах и минусах самых популярных направлений — в материале РИА Новости.

Черное море

Самое востребованное направление для пляжного отдыха — летом сюда приезжает больше всего россиян.

Выбор курортов широкий, однако лидером спроса остается Сочи.

"Там много скидок на июнь и лето в целом. Отели снижают цены на десять-пятнадцать процентов, продлевают акции раннего бронирования. Можно найти предложения с привлекательной стоимостью", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

Традиционно популярны поездки, где пляжный отдых сочетается с посещением горных районов — например, Красной Поляны и курорта "Роза Хутор". Там водопады, Скайпарк с аттракционами, тематический парк развлечений "Сочи Парк", Олимпийский парк с поющими фонтанами и другие достопримечательности.

Среди самых известных городских пляжей — галечные "Ривьера" и "Мандарин". Здесь развитая инфраструктура: работают кафе и рестораны, есть прокат инвентаря, бассейны, проводятся вечеринки.

Наибольшим спросом пользуются гостиницы категории "три звезды". Неделя отдыха по системе "все включено" для двух взрослых и ребенка в Лазаревском обойдется от 80 тысяч рублей. Небольшой отель с полным пансионом в Адлерском районе той же категории можно забронировать от 65 тысяч рублей. Размещение в гостинице без питания — от 28 тысяч рублей за неделю на троих.

Отдых по карману

"Среди бюджетных курортов Краснодарского края можно рассматривать поселки Туапсинского района — Новомихайловский, Ольгинку, Джубгу, Небуг, Лермонтово. Здесь хорошие возможности для экотуризма, чистое море и доступные цены", — рассказывает Сергей Васин, руководитель отдела внутреннего туризма и стран СНГ туроператора Let’s Fly, входящего в ГК "Слетать.ру".

В Сочи относительно недорогими считаются Дагомыс, Лоо, Лазаревское, а также микрорайоны Вардане и Хоста — спокойные места для размеренного отдыха.

В центральной части курорта встречаются небольшие гостиницы, расположенные примерно в километре от побережья. Цены там сопоставимы с предложениями в Адлере, Туапсе и Лазаревском.

Адлерский район зачастую обходится дешевле Анапы. В Анапе среди доступных вариантов — Витязево с широкими песчаными пляжами и пологим входом в воду. В самом городе работает множество отелей с развитой инфраструктурой и системой "все включено".

Доступные варианты размещения также есть в Сукко, станице Благовещенской, Кабардинке и Дивноморском под Геленджиком.

Сейчас сложно оценивать перспективы туристического сезона в Крыму. По данным Российского союза туриндустрии, за последние две недели объем бронирований на курортах полуострова сократился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, до 1 сентября приостановлен прием детей в лагеря отдыха.

Азовское море

Азовское море мельче Черного, поэтому прогревается быстрее. Купальный сезон здесь обычно продолжается с мая до середины октября. Курорты хорошо подходят для семейного отдыха: пляжи песчано-ракушечные, вход в воду пологий.

"Туристическая инфраструктура здесь развита слабее. Большинство объектов размещения — мини-отели и гостевые дома без питания либо с завтраками. Среди объектов высокого уровня можно выделить Villa Romanov Wine Club & SPA, Veselovka Experience и Tizdar Family Resort & Spa", — рассказали в "Алеане".

Популярные курорты — Ейск, Голубицкая и Темрюк. Они привлекают любителей спокойного и относительно недорогого отдыха, а также автопутешественников.

В Ейском районе много поклонников активного досуга: здесь занимаются кайт- и виндсерфингом. Обучение предлагают в известном клубе "Акватория лета". Любители винного туризма (энотуризма) посещают винодельню "Поместье Голубицкое".

За оздоровительными процедурами путешественники отправляются к грязевому вулкану Тиздар в Темрюкском районе. Его природные целебные грязи традиционно используют в санаторно-курортных программах.

Стоимость отдыха сравнительно невысока: неделя в мини-отеле без звезд с завтраками в Ейске для двух взрослых с ребенком обойдется от 54 тысяч рублей. Аналогичный вариант в Темрюкском районе — от 32 тысяч рублей.

Каспийское море

Дагестан в этом году серьезно пострадал от наводнений, однако власти рассчитывают на успешный туристический сезон. Экскурсионные поездки в республику уже несколько лет входят в число самых популярных в стране.

© Shutterstock/FOTODOM / Finist4 Пляж в Каспийске © Shutterstock/FOTODOM / Finist4 Пляж в Каспийске

Для пляжного отдыха туристы выбирают песчаные берега у Манаса и Манаскента, комплекс "Золотые пески" в районе села Андреевка под Дербентом, а также побережье у городка Избербаш, рассказали в агентстве "Алеан".

"Море там неглубокое, вход в воду пологий, что удобно для отдыха с детьми. При этом пляжная инфраструктура пока уступает черноморским курортам: ощущается нехватка детских площадок и развлекательных объектов", — пояснили в компании.

На побережье республики пока не много крупных гостиниц с инфраструктурой для семейного отдыха. Полный пансион предлагают лишь около десяти процентов объектов размещения, отмечают в "Алеане". Чаще встречаются варианты с завтраками, а обедают и ужинают туристы в кафе и ресторанах. Постепенно ситуация меняется.

© Shutterstock/FOTODOM / Kate Spiridonova Пляж в городе Избербаш © Shutterstock/FOTODOM / Kate Spiridonova Пляж в городе Избербаш

Пляжи здесь песчаные и малолюдные. Шезлонги встречаются далеко не везде, зато обычно есть раздевалки и туалеты. Вход в воду пологий.

За семь ночей в гостинице с завтраками в Избербаше семья из двух взрослых и ребенка заплатит от 53 тысяч рублей. Вариант с полным пансионом обойдется примерно в 85-140 тысяч рублей.

Балтийское море

На Балтийском побережье путешественники обычно совмещают пляжный отдых с культурной программой и проводят несколько ночей на разных курортах — в Светлогорске, Зеленоградске и Янтарном.

"Дефицит мест в отелях сохраняется, поэтому стабильно высок спрос на бюджетные апартаменты. Море прохладное, однако к концу июня уже подходит для купания, хотя многие туристы предпочитают прогулки по променаду", — отмечают в "Алеане".

Популярностью пользуются пляжи "Центральный" и "Янтарный" в поселке Янтарном. Здесь широкая песчаная полоса и хорошая инфраструктура. В Светлогорске тоже песчаное побережье, однако зона для отдыхающих заметно уже.

На Куршской косе оборудованы пляжи в поселках Рыбачий, Морской и Лесной. Людей там меньше, вода обычно теплее, вход в море плавный, а вокруг живописные природные ландшафты.

Хорошо развита инфраструктура на пляжах Зеленоградска — "Восточном", "Западном" и "Центральном". Рядом действуют рестораны, пункты проката спортивного инвентаря и расположено колесо обозрения "Глаз Балтики".

Отдых на Балтийском побережье трудно назвать бюджетным. Неделя в трехзвездочном отеле с завтраками в Зеленоградске или Светлогорске для семьи с ребенком стоит от 90 тысяч рублей. Апартаменты обойдутся дешевле — от 36 тысяч, подсчитали в "Алеане".