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Случай заражения человека сибирской язвой выявили в Монголии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
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11:27 23.06.2026
Случай заражения человека сибирской язвой выявили в Монголии, пишут СМИ

Синьхуа: случай заражения человека сибирской язвой выявили в Монголии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аймаке Увс на западе Монголии, граничащем с РФ, подтвержден случай заболевания человека сибирской язвой.
  • Заражение, вероятно, произошло после контакта с мертвой овцой, в пострадавший район направлена совместная группа специалистов для проведения исследований.
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Случай заболевания человека сибирской язвой подтвержден в граничащем с Россией регионе на западе Монголии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на монгольский Национальный центр зоонозных инфекций.
"Национальный центр по изучению зоонозных заболеваний Монголии сообщил о подтвержденном случае заболевания человека сибирской язвой в аймаке Увс (граничит с РФ - ред.) на западе страны", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, человек, вероятно, заразился после контакта с мертвой овцой на прошлой неделе. Отмечается, что в пострадавший район была направлена совместная группа специалистов из различных профильных организаций для проведения полевых исследований и выяснения обстоятельств.
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