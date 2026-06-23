Случай заражения человека сибирской язвой выявили в Монголии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аймаке Увс на западе Монголии, граничащем с РФ, подтвержден случай заболевания человека сибирской язвой.
- Заражение, вероятно, произошло после контакта с мертвой овцой, в пострадавший район направлена совместная группа специалистов для проведения исследований.
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Случай заболевания человека сибирской язвой подтвержден в граничащем с Россией регионе на западе Монголии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на монгольский Национальный центр зоонозных инфекций.
Как говорится в сообщении, человек, вероятно, заразился после контакта с мертвой овцой на прошлой неделе. Отмечается, что в пострадавший район была направлена совместная группа специалистов из различных профильных организаций для проведения полевых исследований и выяснения обстоятельств.