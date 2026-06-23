Краткий пересказ от РИА ИИ Игорь Додон, лидер оппозиционной партии социалистов в Молдавии и экс-президент страны, обвинил правящую партию "Действие и солидарность" в предательстве национальных интересов.

Додон заявил, что суверенитет Молдавии находится под угрозой из-за предложений ПДС по объединению с Румынией или территориальному разделу.

КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в предательстве национальных интересов и управлении страной по указке иностранных кураторов, соответствующее заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Во вторник Молдавия отмечает 36-летие утверждения Декларации о суверенитете, заложившего основы независимости республики.

"Уже 36 лет мы пытаемся сохранить суверенитет, независимость и государственность и не уступить их. Но периодически появляются предательские политические силы, такие как ПДС, которые предлагают нам альтернативные сценарии - планы отказа от страны, ликвидации Республики Молдова через "унирю" (объединение с Румынией – ред.) или территориальный раздел. Это означает, что наш суверенитет находится под угрозой", - говорится в обращении.

Додон отметил, что осталось пережить еще четыре года политических трудностей, чтобы окончательно избавиться от текущего правления. "Терпеть их у власти осталось недолго. Скоро Молдова освободится, и народ вернет себе свою страну", - написал Додон.

Оппозиция в Молдавии регулярно подвергает критике прозападную ПДС и президента Майю Санду, обвиняя их в давлении на инакомыслящих, цензуре и утрате государственного суверенитета в угоду внешним игрокам.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – арестована и содержится в СИЗО глава Гагаузcкой автономии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".