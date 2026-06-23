Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Додон, лидер оппозиционной партии социалистов в Молдавии и экс-президент страны, обвинил правящую партию "Действие и солидарность" в предательстве национальных интересов.
- Додон заявил, что суверенитет Молдавии находится под угрозой из-за предложений ПДС по объединению с Румынией или территориальному разделу.
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон обвинил правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в предательстве национальных интересов и управлении страной по указке иностранных кураторов, соответствующее заявление политик опубликовал в своем Telegram-канале.
Во вторник Молдавия отмечает 36-летие утверждения Декларации о суверенитете, заложившего основы независимости республики.
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"Уже 36 лет мы пытаемся сохранить суверенитет, независимость и государственность и не уступить их. Но периодически появляются предательские политические силы, такие как ПДС, которые предлагают нам альтернативные сценарии - планы отказа от страны, ликвидации Республики Молдова через "унирю" (объединение с Румынией – ред.) или территориальный раздел. Это означает, что наш суверенитет находится под угрозой", - говорится в обращении.
Додон отметил, что осталось пережить еще четыре года политических трудностей, чтобы окончательно избавиться от текущего правления. "Терпеть их у власти осталось недолго. Скоро Молдова освободится, и народ вернет себе свою страну", - написал Додон.
Оппозиция в Молдавии регулярно подвергает критике прозападную ПДС и президента Майю Санду, обвиняя их в давлении на инакомыслящих, цензуре и утрате государственного суверенитета в угоду внешним игрокам.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – арестована и содержится в СИЗО глава Гагаузcкой автономии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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