ВСУ потеряли свыше 185 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли свыше 185 военных и две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 185 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Ореховатка, Николайполье, Высокоивановка, Пискуновка, Малиновка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
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