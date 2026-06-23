ВС России в Красном Лимане овладели пятью опорными пунктами противника

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России в Красном Лимане в ДНР за сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ и очистили 52 здания, уничтожены до 35 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - добавили в Минобороны РФ.