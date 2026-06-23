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ВС России в Красном Лимане овладели пятью опорными пунктами противника - РИА Новости, 23.06.2026
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12:12 23.06.2026 (обновлено: 12:20 23.06.2026)
ВС России в Красном Лимане овладели пятью опорными пунктами противника

ВС РФ в Красном Лимане овладели опорными пунктами противника, очистили 52 здания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России в Красном Лимане овладели пятью опорными пунктами ВСУ и очистили 52 здания.
  • За сутки в городе уничтожено до 35 боевиков и военная техника, включая автомобили, квадроцикл и дистанционно управляемые роботизированные комплексы.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России в Красном Лимане в ДНР за сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ и очистили 52 здания, уничтожены до 35 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают вести наступательные действия и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ в городе.
"В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - добавили в Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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