ВС России в Красном Лимане овладели пятью опорными пунктами противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России в Красном Лимане овладели пятью опорными пунктами ВСУ и очистили 52 здания.
- За сутки в городе уничтожено до 35 боевиков и военная техника, включая автомобили, квадроцикл и дистанционно управляемые роботизированные комплексы.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России в Красном Лимане в ДНР за сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ и очистили 52 здания, уничтожены до 35 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают вести наступательные действия и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ в городе.
"В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - добавили в Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18