На МКАД заменили более 1,2 миллиона квадратных метров дорожного покрытия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на МКАД.
- Ремонтные работы организованы на около 30 участках МКАД, 18 из них уже завершены.
- Работы проводятся преимущественно в ночное время и включают несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладку нового асфальтобетонного покрытия и нанесение новой дорожной разметки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на МКАД в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем в общей сложности около 30 участков, работы на 18 из них уже завершены, заменили более 1,2 миллионов квадратных метров дорожного полотна", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ремонт, в частности, выполнен на участках между путепроводом Братцево-Путилково и Новокуркинским шоссе, между Дмитровским шоссе и Алтуфьевским шоссе. В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы на шести участках, в том числе между улицей Капотня и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей.
"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - пояснил Бирюков.
Он уточнил, что работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе наносят новую дорожную разметку.
"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - подчеркнул заммэра.
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14 апреля, 12:24