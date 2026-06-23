На МКАД заменили более 1,2 миллиона квадратных метров дорожного покрытия

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на МКАД.

Ремонтные работы организованы на около 30 участках МКАД, 18 из них уже завершены.

Работы проводятся преимущественно в ночное время и включают несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладку нового асфальтобетонного покрытия и нанесение новой дорожной разметки.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на МКАД в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем в общей сложности около 30 участков, работы на 18 из них уже завершены, заменили более 1,2 миллионов квадратных метров дорожного полотна", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что ремонт, в частности, выполнен на участках между путепроводом Братцево-Путилково и Новокуркинским шоссе, между Дмитровским шоссе и Алтуфьевским шоссе. В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы на шести участках, в том числе между улицей Капотня и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей.

"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - пояснил Бирюков.

Он уточнил, что работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе наносят новую дорожную разметку.