Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции России внесло несколько организаций в перечень тех, чья деятельность признана нежелательной , "Гарвардскую школу Кеннеди"*, "Центр независимых социальных исследований"*, "Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов"* и "Институт украинских исследований при Гарвардском университете"*.

Генпрокуратура признала деятельность всех четырех организаций нежелательной в России 8 июня.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, "Гарвардскую школу Кеннеди"*, "Центр независимых социальных исследований"*, "Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов"* и "Институт украинских исследований при Гарвардском университете"*, сообщается на сайте ведомства.

"Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации… Harvard Kennedy School (HKS, John F. Kennedy School of Government*, "Гарвардская школа Кеннеди"*, "Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди"*)… Ukrainian Research Institute at Harvard University* (HURI, "Украинский научно-исследовательский институт при Гарвардском университете"*, "Институт украинских исследований при Гарвардском университете")*", - говорится в перечне.

Также в список внесены "Центр независимых социальных исследований"* из США и "Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов*".