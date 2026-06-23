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Минюст признал нежелательной организацией "Гарвардскую школу Кеннеди"* - РИА Новости, 23.06.2026
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18:28 23.06.2026 (обновлено: 18:30 23.06.2026)
Минюст признал нежелательной организацией "Гарвардскую школу Кеннеди"*

Минюст РФ внес в перечень нежелательных организаций "Гарвардскую школу Кеннеди"

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России внесло несколько организаций в перечень тех, чья деятельность признана нежелательной , "Гарвардскую школу Кеннеди"*, "Центр независимых социальных исследований"*, "Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов"* и "Институт украинских исследований при Гарвардском университете"*.
  • Генпрокуратура признала деятельность всех четырех организаций нежелательной в России 8 июня.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, "Гарвардскую школу Кеннеди"*, "Центр независимых социальных исследований"*, "Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов"* и "Институт украинских исследований при Гарвардском университете"*, сообщается на сайте ведомства.
"Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации… Harvard Kennedy School (HKS, John F. Kennedy School of Government*, "Гарвардская школа Кеннеди"*, "Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди"*)… Ukrainian Research Institute at Harvard University* (HURI, "Украинский научно-исследовательский институт при Гарвардском университете"*, "Институт украинских исследований при Гарвардском университете")*", - говорится в перечне.
Также в список внесены "Центр независимых социальных исследований"* из США и "Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов*".
Отмечается, что Генпрокуратура признала деятельность всех четырех организаций нежелательной в России 8 июня.

* Организация внесена в перечень нежелательных в России
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