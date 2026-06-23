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В МИД назвали планы Германии создать ведущую армию Европы реваншизмом - РИА Новости, 23.06.2026
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00:31 23.06.2026
В МИД назвали планы Германии создать ведущую армию Европы реваншизмом

Грушко: планы Германии создать ведущую армию Европы попахивают реваншизмом

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные пехотной бригады 1-й танковой дивизии немецкого Бундесвера
Военные пехотной бригады 1-й танковой дивизии немецкого Бундесвера - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные пехотной бригады 1-й танковой дивизии немецкого Бундесвера . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что стремления ФРГ создать ведущую армию Европы попахивают реваншизмом.
  • Германия в апреле впервые официально утвердила военную стратегию, в которой заявила о намерении создать самую сильную армию в Европе до 2039 года и определила Россию как «главную угрозу».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Устремления ФРГ создать ведущую армию Европы, которые уже официально сформулированы как политика Германии, сильно попахивают реваншизмом, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Устремления, которые сформулированы уже официально как политика Германии (о том, что это будет ведущая военная армия в Европе), — все это сильно попахивает реваншизмом", - сказал Грушко "Известиям".
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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В миреГерманияЕвропаРоссияАлександр ГрушкоДмитрий Песков
 
 
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