В МИД назвали планы Германии создать ведущую армию Европы реваншизмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что стремления ФРГ создать ведущую армию Европы попахивают реваншизмом.
- Германия в апреле впервые официально утвердила военную стратегию, в которой заявила о намерении создать самую сильную армию в Европе до 2039 года и определила Россию как «главную угрозу».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Устремления ФРГ создать ведущую армию Европы, которые уже официально сформулированы как политика Германии, сильно попахивают реваншизмом, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.