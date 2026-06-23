Мелони надеется, что отношения с США снова станут нормальными

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду на нормализацию отношений с США после перепалки с президентом Дональдом Трампом.

Из-за напряженности в отношениях между США и Италией был отменен ряд встреч на высоком уровне, в том числе визит главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.

Мелони подчеркнула, что после того, как позиция Рима была обозначена, нет необходимости в дальнейшей эскалации, и выразила уверенность в отсутствии долгосрочного негативного влияния конфликта на двусторонние отношения.

РИМ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что отношения США вернутся к нормальному состоянию после перепалки с президентом Дональдом Трампом.

"Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров", - сказала она, выступая в Риме на форуме, организованном газетой Verità.

Американский президент ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "Большой семерки" во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют. Затем Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов и пожаловался на бездействие Рима в ходе конфликта США и Ирана. Из-за возникшей напряженности был отменен ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии, в том числе визит главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.

По словам премьер-министра, решение Таяни отменить поездку в США было правильным и позволило подать необходимый политический сигнал. При этом Мелони подчеркнула, что после того, как позиция Рима была обозначена, нет необходимости в дальнейшей эскалации.

"Правительство будет присутствовать на приеме в резиденции посла США (ко Дню независимости 4 июля)", - сказала она, отметив, что внешнюю политику нельзя вести, как реалити-шоу.

Мелони выразила уверенность, что возникший конфликт не окажет долгосрочного негативного влияния на двусторонние отношения. "Надеюсь, что нет, и, честно говоря, не вижу никаких обратных ударов. Мне кажется, что наша совместная работа и отношения развиваются успешно как в последние недели и месяцы на институциональном уровне, а также на экономическом", - отметила премьер.