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Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Путиным - РИА Новости, 23.06.2026
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12:01 23.06.2026 (обновлено: 16:03 23.06.2026)
Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Путиным

Лукашенко рассказал Турчину о запланированной встрече с Путиным

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
  • Во время доклада премьер-министра обсуждались вопросы подготовки к поездкам, включая длительную командировку Лукашенко за рубеж.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру Белоруссии Александру Турчину о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж, сообщает агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж", - говорится в публикации.
Отмечается, что отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада премьер-министра белорусскому президенту.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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