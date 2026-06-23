Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
- Во время доклада премьер-министра обсуждались вопросы подготовки к поездкам, включая длительную командировку Лукашенко за рубеж.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал премьер-министру Белоруссии Александру Турчину о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж, сообщает агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж", - говорится в публикации.
Отмечается, что отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада премьер-министра белорусскому президенту.