Лукашенко попросил жителей приграничной с Украиной области не беспокоиться

По его словам, ведется постоянная работа по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для жителей, работы экономики.

"И президенту также доложено о ситуации в приграничных районах, в принципе на всей границе. Наверное, ни для кого не секрет, что уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействию с населением, с другими службами силового блока. Ситуация, как и в целом в мире, сложная, но стабильная, контролируемая", - отметил глава Гомельского облисполкома.