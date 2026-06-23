Лукашенко попросил жителей приграничной с Украиной области не беспокоиться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей Гомельской области не волноваться и не беспокоиться.
- Лукашенко заверил, что у страны хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора.
- Пограничники уже не первый год несут усиленную службу по контролю границы и взаимодействию с населением.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей приграничной с Украиной Гомельской области не волноваться и не беспокоиться, сообщил глава региона Иван Крупко.
Ранее Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
"Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан", - сказал Крупко по итогам встречи с Лукашенко, его слова приводит агентство Белта.
По его словам, ведется постоянная работа по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для жителей, работы экономики.
"И президенту также доложено о ситуации в приграничных районах, в принципе на всей границе. Наверное, ни для кого не секрет, что уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействию с населением, с другими службами силового блока. Ситуация, как и в целом в мире, сложная, но стабильная, контролируемая", - отметил глава Гомельского облисполкома.