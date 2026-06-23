Белоруссия сможет защититься от любого агрессора, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна обладает всем необходимым для защиты населения от любого агрессора.
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Белоруссия обладает всем необходимым, чтобы защитить население от любого агрессора, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора", - сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Ранее Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.