Правительство Литвы ушло в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку.
- Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку, новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс.
"Сегодня при принимаем решение об отставке", - заявила Ругинене на заседании, поблагодарив всех министров за работу.
Синкявичюс на прошлой неделе заявил, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Это будет третий премьер с момента выборов, прошедших осенью 2024 года.
В последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис: правящие социал-демократы решили исключить из правительства партию "Заря Немана" и заменить ее на партию "Во имя Литвы". Одновременно будет меняться и состав правительства. В частности, свой пост покинет премьер Инга Ругинене, занявшая этот пост меньше года назад после скандала с предыдущим премьером Гинтаутасом Палуцкасом в августе 2025 года.