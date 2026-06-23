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Правительство Литвы ушло в отставку - РИА Новости, 23.06.2026
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11:13 23.06.2026
Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене ушло в отставку

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку.
  • Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку, новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс.
"Сегодня при принимаем решение об отставке", - заявила Ругинене на заседании, поблагодарив всех министров за работу.
Синкявичюс на прошлой неделе заявил, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Это будет третий премьер с момента выборов, прошедших осенью 2024 года.
В последний месяц в Литве разразился коалиционный кризис: правящие социал-демократы решили исключить из правительства партию "Заря Немана" и заменить ее на партию "Во имя Литвы". Одновременно будет меняться и состав правительства. В частности, свой пост покинет премьер Инга Ругинене, занявшая этот пост меньше года назад после скандала с предыдущим премьером Гинтаутасом Палуцкасом в августе 2025 года.
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