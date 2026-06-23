Правительство Литвы ушло в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку.

Новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку, новым главой кабмина станет лидер социал-демократической партии республики Миндаугас Синкявичюс.

"Сегодня при принимаем решение об отставке", - заявила Ругинене на заседании, поблагодарив всех министров за работу.

Синкявичюс на прошлой неделе заявил, что согласен стать премьером и сформировать новое правительство. Это будет третий премьер с момента выборов, прошедших осенью 2024 года.