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Киселев рассказал о внутренней силе Левитана - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
23:48 23.06.2026 (обновлено: 00:10 24.06.2026)
Киселев рассказал о внутренней силе Левитана

Киселев назвал Левитана символическим голосом СССР

© РИА НовостиЮрий Левитан
Юрий Левитан - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
Юрий Левитан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев рассказал о благородстве и уверенности Юрия Левитана, осознававшего свою миссию.
  • Медиагруппа "Россия сегодня" отмечает 85-летие Совинформбюро 24 июня.
  • Дом на Пятницкой, 25 стал достопримечательностью благодаря мемориальной доске, бюсту и репродуктору с голосом Левитана.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советский диктор Юрий Левитан обладал благородством и уверенностью, осознавая свою миссию, и действительно был символическим голосом страны, рассказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью "Российской газете", приуроченному к 85-летию Совинформбюро.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
"Мне повезло, я видел Левитана живым. На Пятницкой, 25, в Гостелерадио СССР размещалась крупнейшая радиостанция мира "Московское радио", вещавшая - суммарно - порядка 300 часов в сутки на 72 языках. Я вел программу на норвежском. Тогда в состав Гостелерадио входили и ТВ, и радио, и иновещание на зарубежные страны. И там работал Левитан", - сказал Киселев.
Киселев работал тогда младшим редактором и встречал Левитана на работе в столовой. "Конечно, между нами была дистанция огромного размера. Но тем не менее образ его очень запечатлился. Было понятно, какая это глыба", - пояснил Киселев.
"Он был человеком невысокого роста, я бы сказал - "компактного телосложения", худой, но в нем были благородство и уверенность. Явно от внутренней силы и осознания своей миссии. Он действительно был символическим голосом страны", - рассказал гендиректор.
Сейчас на Пятницкой, 25 установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь работал "голос Победы" Левитан". На углу здания стоит бюст диктора, а рядом - репродуктор той же формы, что и в военное время, - из него круглосуточно раздается голос Левитана.
"Пятницкая, 25 уже стала из-за этого своеобразной московской достопримечательностью: туда водят экскурсии, люди фотографируются на фоне памятника и, в общем, рады, что видят и слышат Левитана", - заключил Киселев.
Диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по радиовещанию Юрий Борисович Левитан читает сообщение Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
История Юрия Левитана, чей голос стал символом надежды
8 мая, 18:19
 
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