Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Киселев рассказал о благородстве и уверенности Юрия Левитана, осознававшего свою миссию.

Медиагруппа "Россия сегодня" отмечает 85-летие Совинформбюро 24 июня.

Дом на Пятницкой, 25 стал достопримечательностью благодаря мемориальной доске, бюсту и репродуктору с голосом Левитана.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советский диктор Юрий Левитан обладал благородством и уверенностью, осознавая свою миссию, и действительно был символическим голосом страны, рассказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью "Российской газете", приуроченному к 85-летию Совинформбюро.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро

"Мне повезло, я видел Левитана живым. На Пятницкой, 25, в Гостелерадио СССР размещалась крупнейшая радиостанция мира "Московское радио", вещавшая - суммарно - порядка 300 часов в сутки на 72 языках. Я вел программу на норвежском. Тогда в состав Гостелерадио входили и ТВ, и радио, и иновещание на зарубежные страны. И там работал Левитан", - сказал Киселев.

Киселев работал тогда младшим редактором и встречал Левитана на работе в столовой. "Конечно, между нами была дистанция огромного размера. Но тем не менее образ его очень запечатлился. Было понятно, какая это глыба", - пояснил Киселев.

"Он был человеком невысокого роста, я бы сказал - "компактного телосложения", худой, но в нем были благородство и уверенность. Явно от внутренней силы и осознания своей миссии. Он действительно был символическим голосом страны", - рассказал гендиректор.

Сейчас на Пятницкой, 25 установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь работал "голос Победы" Левитан". На углу здания стоит бюст диктора, а рядом - репродуктор той же формы, что и в военное время, - из него круглосуточно раздается голос Левитана.