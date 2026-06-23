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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 23.06.2026
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08:06 23.06.2026 (обновлено: 08:07 23.06.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Леус: температура в Москве во вторник до +25 градусов, осадков не ожидается

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, что на градус выше нормы.
  • Осадков не ожидается, будет переменная облачность, ветер северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 25 градусов, что на градус выше нормы, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать гребень антициклона с запада. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице - плюс 23 - плюс 25 градусов, по области - от 21 до 26 градусов тепла", - рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что такие температуры примерно на градус выше климатической нормы.
"Ветер сегодня северо-западный, скорость его от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме, барометры будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Существенных колебаний давления сегодня не ожидается", - уточнил Леус.
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