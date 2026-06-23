Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Москве температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, что на градус выше нормы.
- Осадков не ожидается, будет переменная облачность, ветер северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 25 градусов, что на градус выше нормы, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что такие температуры примерно на градус выше климатической нормы.
"Ветер сегодня северо-западный, скорость его от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме, барометры будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Существенных колебаний давления сегодня не ожидается", - уточнил Леус.