Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве во вторник поднимется до плюс 25 градусов, что на градус выше нормы, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ветер сегодня северо-западный, скорость его от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме, барометры будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Существенных колебаний давления сегодня не ожидается", - уточнил Леус.