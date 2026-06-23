Европа выбирает террористические методы режима Киева, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа делает на ставку на террористические методы киевского режима в условиях, когда на поле боя ВСУ теряют свои позиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в Европе поощряют его нанесение ударов по гражданским целям, в том числе вглубь российской территории, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития, колледжи, детские учреждения, в надежде посеять недовольство и панику и расколоть российское общество.