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Европа выбирает террористические методы режима Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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12:07 23.06.2026
Европа выбирает террористические методы режима Киева, заявил Лавров

Лавров: ЕС выбирает террористические методы Киева, когда ВСУ теряют позиции

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа делает ставку на террористические методы киевского режима.
  • По словам Лаврова, в Европе поощряют нанесение ударов по гражданским целям на территории России, включая медицинские объекты и жилые дома.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа делает на ставку на террористические методы киевского режима в условиях, когда на поле боя ВСУ теряют свои позиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В условиях, когда на поле боя ВСУ ежедневно теряют позиции, в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Он отметил, что в Европе поощряют его нанесение ударов по гражданским целям, в том числе вглубь российской территории, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития, колледжи, детские учреждения, в надежде посеять недовольство и панику и расколоть российское общество.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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