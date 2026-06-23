Белоруссию пытаются втянуть в конфликт, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины.
- По словам Сергея Лаврова, это осложнит возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев пытается напрямую втянуть Белоруссию в конфликт России и Украины, расширив географию боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.