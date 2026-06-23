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Лавров назвал позицию ЕС по переговорам об Украине полной мешаниной - РИА Новости, 23.06.2026
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11:33 23.06.2026 (обновлено: 11:41 23.06.2026)
Лавров назвал позицию ЕС по переговорам об Украине полной мешаниной

Лавров назвал позицию ЕС по переговорам об украинском кризисе полной мешаниной

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позицию Евросоюза по переговорам об украинском кризисе «полной мешаниной».
  • Лавров считает, что заявления ЕС о переговорах с Россией несерьезны и непоследовательны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "полной мешаниной" позицию Евросоюза по переговорам об украинском кризисе.
"Я просто иллюстрирую, как в Евросоюзе вырабатывается политика и насколько серьезно надо воспринимать их постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров, - мы (ЕС - ред.) хотим, но она не хочет, но мы сядем когда мы захотим. Это полная мешанина, и здесь я бы даже не стал уделять этому внимание", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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