Лантратова договорилась с коллегами в ШОС о создании прямого канала связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с коллегами из стран ШОС о создании прямого канала связи для более быстрой помощи людям за рубежом.

В Бишкеке прошла первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств — членов ШОС, на которой Лантратова и омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева подписали меморандум о сотрудничестве.

Участники встречи подчеркнули, что диалог должен строиться на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела, равноправии и учете национальных интересов.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с коллегами из стран ШОС о создании прямого канала связи для более быстрой помощи людям за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с коллегами из стран ШОС о постоянном правозащитном диалоге. У омбудсменов появится прямой канал связи, чтобы быстрее помогать людям за рубежом - тем, кто столкнулся с нарушением прав, не может оформить документы, остался без поддержки или не знает, куда обратиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бишкеке прошла первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств - членов ШОС. Кроме того, в рамках встречи Лантратова и омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева подписали меморандум о сотрудничестве.

"Сегодня важно выстраивать рабочую систему, которая на практике помогает людям - гражданам, которые оказались в другой стране, столкнулись с нарушением прав, не знают, куда идти и кому написать. Именно ради таких людей мы развиваем международное правозащитное сотрудничество", - приводятся слова Лантратовой в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в ходе рабочей поездки федеральный омбудсмен встретилась с послом России в Киргизии Сергеем Вакуновым, с которым обсудила вопросы защиты соотечественников, правовой помощи и взаимодействия с киргизской стороной. Также она провела переговоры с уполномоченными по правам человека Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

"Для правозащитной работы это важный шаг. В ШОС уже идет сотрудничество по линии образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики. Теперь к этим направлениям добавляется защита прав человека", - отмечается в сообщении.

По итогам встречи участники подчеркнули, что диалог должен строиться на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела, равноправии и учете национальных интересов, добавили в пресс-службе.

"Все стороны согласились в главном: обмен информацией нужен регулярно, прямые контакты между омбудсменами нужны постоянно, лучшие практики важно использовать вместе", - уточняется в сообщении.