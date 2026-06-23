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Лантратова договорилась с коллегами в ШОС о создании прямого канала связи - РИА Новости, 23.06.2026
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10:17 23.06.2026
Лантратова договорилась с коллегами в ШОС о создании прямого канала связи

Лантратова договорилась с коллегами в ШОС о создании канала связи для помощи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с коллегами из стран ШОС о создании прямого канала связи для более быстрой помощи людям за рубежом.
  • В Бишкеке прошла первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств — членов ШОС, на которой Лантратова и омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева подписали меморандум о сотрудничестве.
  • Участники встречи подчеркнули, что диалог должен строиться на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела, равноправии и учете национальных интересов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с коллегами из стран ШОС о создании прямого канала связи для более быстрой помощи людям за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с коллегами из стран ШОС о постоянном правозащитном диалоге. У омбудсменов появится прямой канал связи, чтобы быстрее помогать людям за рубежом - тем, кто столкнулся с нарушением прав, не может оформить документы, остался без поддержки или не знает, куда обратиться", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Бишкеке прошла первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств - членов ШОС. Кроме того, в рамках встречи Лантратова и омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева подписали меморандум о сотрудничестве.
"Сегодня важно выстраивать рабочую систему, которая на практике помогает людям - гражданам, которые оказались в другой стране, столкнулись с нарушением прав, не знают, куда идти и кому написать. Именно ради таких людей мы развиваем международное правозащитное сотрудничество", - приводятся слова Лантратовой в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в ходе рабочей поездки федеральный омбудсмен встретилась с послом России в Киргизии Сергеем Вакуновым, с которым обсудила вопросы защиты соотечественников, правовой помощи и взаимодействия с киргизской стороной. Также она провела переговоры с уполномоченными по правам человека Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
"Для правозащитной работы это важный шаг. В ШОС уже идет сотрудничество по линии образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики. Теперь к этим направлениям добавляется защита прав человека", - отмечается в сообщении.
По итогам встречи участники подчеркнули, что диалог должен строиться на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела, равноправии и учете национальных интересов, добавили в пресс-службе.
"Все стороны согласились в главном: обмен информацией нужен регулярно, прямые контакты между омбудсменами нужны постоянно, лучшие практики важно использовать вместе", - уточняется в сообщении.
В ходе встречи Лантратова напомнила о том, что в 2027–2028 годах Россия будет председательствовать в ШОС, и, по ее словам, страна готова продолжить развитие нового правозащитного формата, заключили в пресс-службе.
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