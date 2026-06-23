Пострадавшим из-за смерча жителям Кушвы выплатят до 150 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Выплаты жителям Кушвы, чье жилье и имущество пострадали в результате смерча, составят от 15 до 150 тысяч рублей.

Тем, чье жилье подлежит восстановлению, помогут с материалами для ремонта, а вопрос о компенсациях за утраченное жилье будет проработан с защитой от мошенников.

Во время смерча в Кушве пострадало 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, 32 частных жилых дома полностью разрушены, за медпомощью обратились 16 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Выплаты жителям свердловской Кушвы, чье жилье и имущество пострадали в результате смерча в понедельник, составят от 15 до 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Начинается работа комиссии, которая оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тысяч рублей. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный мы перечислим уже сегодня. Задача муниципалитета оперативно довести их до людей" - написал Паслер в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что тем, чье жилье подлежит восстановлению, помогут с материалами для ремонта, а минфину региона дано поручение проработать для защиты от мошенников вопрос о перечислении на спецсчета компенсаций людям, чье жилье будет признано утраченным.

В понедельник местные СМИ опубликовали кадры, на которых заметно, как в Кушве большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории муниципалитета ввели режим ЧС.