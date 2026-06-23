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В Кушве число обратившихся за медпомощью после смерча выросло до 16 - РИА Новости, 23.06.2026
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05:47 23.06.2026
В Кушве число обратившихся за медпомощью после смерча выросло до 16

Число обратившихся за медпомощью после разгула стихии в Кушве выросло до 16

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения смерча в Свердловской области
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек.
  • Полностью разрушены 32 частных жилых дома.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек, полностью разрушены 32 частных жилых дома, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории Кушвы ввели режим ЧС.
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Ранее власти региона уточняли, что число обратившихся за медпомощью людей во время смерча увеличилось до 15 человек, пострадало 97 домов, оценка ущерба продолжится в светлое время суток.
"По состоянию на 06.00 (4.00 мск – ред.): повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. За медицинской помощью обратились 16 человек", – рассказали в главке.
Там отметили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы, спасатели оказывают адресную помощь местным жителям, развернут пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.
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ПроисшествияКушваСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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