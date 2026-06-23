В Кушве число обратившихся за медпомощью после смерча выросло до 16

Краткий пересказ от РИА ИИ Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек.

Полностью разрушены 32 частных жилых дома.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек, полностью разрушены 32 частных жилых дома, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва . На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории Кушвы ввели режим ЧС.

Ранее власти региона уточняли, что число обратившихся за медпомощью людей во время смерча увеличилось до 15 человек, пострадало 97 домов, оценка ущерба продолжится в светлое время суток.

"По состоянию на 06.00 (4.00 мск – ред.): повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. За медицинской помощью обратились 16 человек", – рассказали в главке.