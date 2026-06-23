В Кушве число обратившихся за медпомощью после смерча выросло до 16

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек.
- Полностью разрушены 32 частных жилых дома.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после природной стихии в Кушве Свердловской области выросло до 16 человек, полностью разрушены 32 частных жилых дома, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В понедельник СМИ сообщили о торнадо в свердловском городе Кушва. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч. На территории Кушвы ввели режим ЧС.
В Кушве ввели режим ЧС
Вчера, 22:34
Ранее власти региона уточняли, что число обратившихся за медпомощью людей во время смерча увеличилось до 15 человек, пострадало 97 домов, оценка ущерба продолжится в светлое время суток.
"По состоянию на 06.00 (4.00 мск – ред.): повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных жилых дома. За медицинской помощью обратились 16 человек", – рассказали в главке.
Там отметили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы, спасатели оказывают адресную помощь местным жителям, развернут пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.