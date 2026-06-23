Юрист разъяснил, как делят питомцев после развода

Краткий пересказ от РИА ИИ Питомец, купленный в период брака на общие средства, считается совместно нажитым имуществом и подлежит разделу при разводе.

Суды учитывают реальные доказательства и показания свидетелей, кто фактически ухаживал за животным, при решении, с кем оно останется.

Второй супруг может претендовать на денежную компенсацию своей доли после передачи животного одному из супругов, но обязанность по его содержанию обычно возлагается на того, кому оно передано.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Питомец, купленный в период брака на общие средства, в случае развода будет делиться на общих основаниях как совместно нажитое имущество, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

"Если питомец был приобретен в период брака за счет общих денежных средств, он, как правило, относится к совместно нажитому имуществу супругов и подлежит разделу на общих основаниях ", - сказал он.

По словам Курбакова, суды при принятии решения, с кем останется животное, основываются не просто на том, кто его владелец по документам, если животное приобретено или получено после заключения брака: они учитывают реальные доказательства и показания свидетелей — кто кормил, выгуливал, водил к ветеринару, платил за корм и лечение и с кем питомец живет на самом деле в случае раздельного проживания.

"После передачи животного одному из супругов второй супруг может претендовать на денежную компенсацию своей доли в общем имуществе, однако обязанность по дальнейшему содержанию питомца обычно возлагается на того, кому он передан", - добавил юрист.