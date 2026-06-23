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Юрист разъяснил, как делят питомцев после развода - РИА Новости, 23.06.2026
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08:38 23.06.2026
Юрист разъяснил, как делят питомцев после развода

Курбаков: питомец, купленный во время брака, будет делиться на общих основаниях

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСобака породы бордоский дог
Собака породы бордоский дог - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Собака породы бордоский дог. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Питомец, купленный в период брака на общие средства, считается совместно нажитым имуществом и подлежит разделу при разводе.
  • Суды учитывают реальные доказательства и показания свидетелей, кто фактически ухаживал за животным, при решении, с кем оно останется.
  • Второй супруг может претендовать на денежную компенсацию своей доли после передачи животного одному из супругов, но обязанность по его содержанию обычно возлагается на того, кому оно передано.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Питомец, купленный в период брака на общие средства, в случае развода будет делиться на общих основаниях как совместно нажитое имущество, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Если питомец был приобретен в период брака за счет общих денежных средств, он, как правило, относится к совместно нажитому имуществу супругов и подлежит разделу на общих основаниях ", - сказал он.
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По словам Курбакова, суды при принятии решения, с кем останется животное, основываются не просто на том, кто его владелец по документам, если животное приобретено или получено после заключения брака: они учитывают реальные доказательства и показания свидетелей — кто кормил, выгуливал, водил к ветеринару, платил за корм и лечение и с кем питомец живет на самом деле в случае раздельного проживания.
"После передачи животного одному из супругов второй супруг может претендовать на денежную компенсацию своей доли в общем имуществе, однако обязанность по дальнейшему содержанию питомца обычно возлагается на того, кому он передан", - добавил юрист.
Он подчеркнул, что стороны вправе заключить гражданско-правовое соглашение о распределении расходов на содержание животного.
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