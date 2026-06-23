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Президент Чехии подал в суд, потому что его не пригласили на саммит НАТО - РИА Новости, 23.06.2026
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13:15 23.06.2026
Президент Чехии подал в суд, потому что его не пригласили на саммит НАТО

Президент Чехии Павел подал в суд, потому что его не пригласили на саммит НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Петр Павел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Чехии Петр Павел обратился с иском в Конституционный суд республики из-за решения правительства не включать его в состав делегации на саммит НАТО.
  • Президент считает решение правительства ограничить его участие в саммите НАТО беспрецедентным и крайне неудачным шагом, а также ограничением своих конституционных полномочий.
  • Правительство объяснило решение не включать президента в делегацию тем, что на саммите альянса речь пойдет о размерах оборонных расходов странами-членами НАТО.
ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел обратился с иском в Конституционный суд (КС) республики с связи с решением правительства не включать его в состав делегации на саммит НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на администрацию президента.
"Президент Петр Павел считает решение правительства исключить президента из делегации на саммите НАТО беспрецедентным и крайне неудачным шагом, а также ограничением конституционных полномочий главы государства. В связи с этим президент подал в КС иск с просьбой определить, кто может принимать решения об участии президента в саммите, или обязать правительство не создавать административных или иных препятствий для президента при осуществлении им своих конституционных полномочий", - говорится в сообщении.
В понедельник правительство приняло решение о составе делегации на саммит НАТО в Анкаре, включив в нее премьера и глав МИД и минобороны. Решение не включать в делегацию президента премьер Андрей Бабиш объяснил тем, что на саммите альянса речь пойдет главным образом о размерах оборонных расходов странами-членами НАТО и чешской делегации придется разъяснять коллегам, почему Прага "не дотягивает" в расходах на оборону до требуемых в альянсе 2% ВВП.
Во вторник пресс-служба КС подтвердила получение иска президента и заявила, что он будет рассмотрен в ускоренном режиме. Очередное заседание сената КС с участием всех его судей состоится в среду.
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