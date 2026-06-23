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В РСТ рассказали, как будут возвращаться средства за путевки в лагеря Крыма - РИА Новости, 23.06.2026
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13:26 23.06.2026 (обновлено: 18:06 23.06.2026)
В РСТ рассказали, как будут возвращаться средства за путевки в лагеря Крыма

Мохов: родители могут вернуть расходы на отдых детей в лагерях Крыма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкТерритория детского летнего лагеря ОСК "Дельфин" в селе Песчаное в Крыму
Территория детского летнего лагеря ОСК Дельфин в селе Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Территория детского летнего лагеря ОСК "Дельфин" в селе Песчаное в Крыму
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления с 22 июня до 1 сентября.
  • Родители могут обратиться за возвратом средств за путевки в лагеря Крыма или перенести оплату на следующий период.
  • Туроператоры предлагают альтернативные варианты отдыха в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Родители могут вернуть расходы на отдых детей в лагерях Крыма в связи с приостановкой отдыха на полуострове либо перенести оплату на следующий период, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
В понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. В связи с этим, как сообщали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения, всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха.
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"По закону родители могут обращаться за возвратом средств за путевки к туроператорам, у которых их бронировали, а тем, в свою очередь, должны вернуть деньги партнеры", - сказал Мохов.
Он напомнил, что, в соответствии со статьей 14 закона "Об основах туристской деятельности" турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации турпродукта или его изменения и возврата средств за путевку.
По словам Мохова, в судах подобные ситуации всегда рассматривают как вынужденный отказ и решают в пользу потребителя.
При этом, по его словам, одномоментно вернуть деньги будет сложно, так как они уже потрачены лагерями на подготовку к сезону, на закупки. В качестве альтернативы возможно перенести оплату на будущий период, добавил Мохов.
Как отметила директор компании "Диал-тур", руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова, в настоящее время туроператоры в первую очередь предлагают другие лагеря и альтернативные варианты отдыха родителям детей, которые должны были отправиться в Крым.
"Анапа, Туапсе готовы принять их. Часть родителей согласна на такой вариант, часть требует вернуть деньги", - добавила она.
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