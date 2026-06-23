В РСТ рассказали, как будут возвращаться средства за путевки в лагеря Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления с 22 июня до 1 сентября.

Родители могут обратиться за возвратом средств за путевки в лагеря Крыма или перенести оплату на следующий период.

Туроператоры предлагают альтернативные варианты отдыха в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Родители могут вернуть расходы на отдых детей в лагерях Крыма в связи с приостановкой отдыха на полуострове либо перенести оплату на следующий период, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

В понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. В связи с этим, как сообщали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения, всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха.

"По закону родители могут обращаться за возвратом средств за путевки к туроператорам, у которых их бронировали, а тем, в свою очередь, должны вернуть деньги партнеры", - сказал Мохов.

Он напомнил, что, в соответствии со статьей 14 закона "Об основах туристской деятельности" турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации турпродукта или его изменения и возврата средств за путевку.

По словам Мохова, в судах подобные ситуации всегда рассматривают как вынужденный отказ и решают в пользу потребителя.

При этом, по его словам, одномоментно вернуть деньги будет сложно, так как они уже потрачены лагерями на подготовку к сезону, на закупки. В качестве альтернативы возможно перенести оплату на будущий период, добавил Мохов.

Как отметила директор компании "Диал-тур", руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова, в настоящее время туроператоры в первую очередь предлагают другие лагеря и альтернативные варианты отдыха родителям детей, которые должны были отправиться в Крым.