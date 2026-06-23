СМИ: в США игнорируют призывы Европы к критике России ради переговоров

Более того, другой чиновник из неназванной европейской страны рассказал, что представители Белого дома в частном порядке донесли до своих коллег на другой стороне Атлантического океана, что в Вашингтоне не хотят публично критиковать Россию, чтобы не создавать проблем для переговорного процесса.