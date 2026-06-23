СМИ: в США игнорируют призывы Европы к критике России ради переговоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские чиновники избегают публичной критики России, чтобы не нарушать процесс переговоров по украинскому урегулированию.
- Представители Белого дома сообщили европейским коллегам, что в Вашингтоне не хотят публично критиковать Россию, чтобы не создавать проблем для переговорного процесса.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Американские чиновники избегают публичной критики России, даже когда их просят европейские коллеги, чтобы не нарушать процесс переговоров по украинскому урегулированию, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников.
Более того, другой чиновник из неназванной европейской страны рассказал, что представители Белого дома в частном порядке донесли до своих коллег на другой стороне Атлантического океана, что в Вашингтоне не хотят публично критиковать Россию, чтобы не создавать проблем для переговорного процесса.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.