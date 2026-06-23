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Королев поблагодарил жителей Верхневолжья за выбор объектов благоустройства - РИА Новости, 23.06.2026
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Тверская область
 
15:18 23.06.2026
Королев поблагодарил жителей Верхневолжья за выбор объектов благоустройства

Королев поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку проектов благоустройства

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поблагодарил жителей Верхневолжья за выбор объектов благоустройства
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поблагодарил жителей Верхневолжья за выбор объектов благоустройства - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поблагодарил жителей Верхневолжья за выбор объектов благоустройства
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности Тверской области Виталий Королев поблагодарил жителей региона за участие во VI Всероссийском онлайн-голосовании за выбор объектов благоустройства, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года. В Тверской области в нем приняли участие почти 90 тысяч человек. Слова благодарности глава региона выразил в своем канале в мессенджере "Макс".
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В пресс-службе отметили, что в этом году область представила на онлайн-голосование 126 территорий в 37 муниципалитетах. Более 41 749 жителей Верхневолжья выбрали объекты через портал "Госуслуги", а 47 964 проголосовали с помощью волонтеров. Самыми активными муниципальными образованиями стали Жарковский, Оленинский, Лихославльский, Краснохолмский и Спировский округа.
"Спасибо каждому жителю Верхневолжья, кто не остался в стороне и принял участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Ваша поддержка – реальный вклад в развитие наших территорий и прямое доказательство того, что вместе мы можем менять пространства вокруг себя к лучшему", – написал Королев в "Максе".
Благодаря инициативности жителей области определены общественные пространства, которые преобразятся в следующем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Например, в Твери это зона отдыха вдоль Волги от Староволжского моста до улицы Благоева. В Торжке – верхняя часть парка культуры и отдыха, в Ржеве – Советская площадь, в Удомле – территория по улице Энтузиастов от Обелиска Победы до улицы Левитана.
В Старице в 2027 году обновят набережную Волги по улице Вершинская Гора, в Конакове – пространство на Советской улице. В Кашине новый облик обретет территория рядом с особняком А.П. Жданова – отделом ЗАГСа. Жители Кимр увидят обновленную набережную Фадеева, а калязинцы – Парк Победы. В Вышнем Волочке будет реализован пятый этап благоустройства парка "Острова".
По данным пресс-службы, в Бежецке самой долгожданной для обновления территорией стал сквер Шишкова. В Весьегонске – Пионерский парк. В Красном Холме – площадь Карла Маркса. В Оленине – площадь Ленина. Будут отремонтированы тротуары в Кесовой Горе и Кувшинове, пешеходные зоны в Молокове, Спирове и Осташкове.
"Это лишь малая часть наших планов. Будем внимательно следить за ходом работ на каждом объекте. Убежден, что новые общественные пространства прослужат долгие годы и будут радовать вас и ваши семьи", – отметил Королев.
В целом по России в этом году в голосовании приняли участие 88 субъектов России, 1 979 муниципальных образований. Всего на выбор жителей было представлено 6 794 проекта, указывают в пресс-службе.
"Реализация проектов, которые вы поддержали, начнется уже в следующем году, и результат будет долгие годы радовать вас, ваши семьи и следующие поколения. Все это станет вкладом в достижение ключевых параметров нацпроекта "Инфраструктура для жизни" – реализовать 30 тысяч территорий и более 1,6 тысячи проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды до 2030 года", – подчеркнул министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, его слова приводятся на сайте ведомства.
Важную роль в проведении голосования сыграли 193 800 волонтеров, которые консультировали граждан на массовых мероприятиях, в общественных местах и через новые цифровые каналы, включая мессенджер "Макс".
С 2021 года общее количество проголосовавших превысило 68 миллионов человек. Выбрано свыше 10 700 территорий, из которых более 8,5 тысячи уже благоустроены, заключили в пресс-службе.
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