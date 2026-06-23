Королев поблагодарил жителей Верхневолжья за выбор объектов благоустройства

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности Тверской области Виталий Королев поблагодарил жителей региона за участие во VI Всероссийском онлайн-голосовании за выбор объектов благоустройства, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года. В Тверской области в нем приняли участие почти 90 тысяч человек. Слова благодарности глава региона выразил в своем канале в мессенджере " Макс ".

В пресс-службе отметили, что в этом году область представила на онлайн-голосование 126 территорий в 37 муниципалитетах. Более 41 749 жителей Верхневолжья выбрали объекты через портал "Госуслуги", а 47 964 проголосовали с помощью волонтеров. Самыми активными муниципальными образованиями стали Жарковский, Оленинский, Лихославльский, Краснохолмский и Спировский округа.

"Спасибо каждому жителю Верхневолжья, кто не остался в стороне и принял участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Ваша поддержка – реальный вклад в развитие наших территорий и прямое доказательство того, что вместе мы можем менять пространства вокруг себя к лучшему", – написал Королев в "Максе".

Благодаря инициативности жителей области определены общественные пространства, которые преобразятся в следующем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Например, в Твери это зона отдыха вдоль Волги от Староволжского моста до улицы Благоева. В Торжке – верхняя часть парка культуры и отдыха, в Ржеве – Советская площадь, в Удомле – территория по улице Энтузиастов от Обелиска Победы до улицы Левитана.

В Старице в 2027 году обновят набережную Волги по улице Вершинская Гора, в Конакове – пространство на Советской улице. В Кашине новый облик обретет территория рядом с особняком А.П. Жданова – отделом ЗАГСа. Жители Кимр увидят обновленную набережную Фадеева, а калязинцы – Парк Победы. В Вышнем Волочке будет реализован пятый этап благоустройства парка "Острова".

По данным пресс-службы, в Бежецке самой долгожданной для обновления территорией стал сквер Шишкова. В Весьегонске – Пионерский парк. В Красном Холме – площадь Карла Маркса. В Оленине – площадь Ленина. Будут отремонтированы тротуары в Кесовой Горе и Кувшинове, пешеходные зоны в Молокове, Спирове и Осташкове.

"Это лишь малая часть наших планов. Будем внимательно следить за ходом работ на каждом объекте. Убежден, что новые общественные пространства прослужат долгие годы и будут радовать вас и ваши семьи", – отметил Королев.

В целом по России в этом году в голосовании приняли участие 88 субъектов России, 1 979 муниципальных образований. Всего на выбор жителей было представлено 6 794 проекта, указывают в пресс-службе.

"Реализация проектов, которые вы поддержали, начнется уже в следующем году, и результат будет долгие годы радовать вас, ваши семьи и следующие поколения. Все это станет вкладом в достижение ключевых параметров нацпроекта "Инфраструктура для жизни" – реализовать 30 тысяч территорий и более 1,6 тысячи проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды до 2030 года", – подчеркнул министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, его слова приводятся на сайте ведомства.

Важную роль в проведении голосования сыграли 193 800 волонтеров, которые консультировали граждан на массовых мероприятиях, в общественных местах и через новые цифровые каналы, включая мессенджер "Макс".