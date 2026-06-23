Комитет Госдумы поддержал поправки о топливе для внутреннего рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки для обеспечения внутреннего рынка России бензином и дизельным топливом и поддержки нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от атак украинских беспилотников.

Поправки устанавливают возможность получения демпфера при производстве и импорте автомобильного бензина, а также определяют виды топлива, допущенные к обороту в РФ.

Для нефтеперерабатывающих заводов, которые осуществляют инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей, предлагается продлить срок действия модернизационных соглашений до 31 декабря 2026 года.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, направленные на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших в связи с атаками украинских беспилотников.

Поправки подготовлены на основе тех решений, которые были приняты по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера РФ Александра Новака и связаны с обеспечением топливом внутреннего рынка, сообщил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. В частности, правительство определит виды топлива, допущенные к обороту в РФ.

Поправки устанавливают возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина, получаемого путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами и демпфера при импорте автомобильного бензина, ввозимого на территорию РФ уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство, отметил замминистра.

Прямогонный бензин, идущий на производство автомобильного бензина путем смешения, будет учитываться в объемах произведенного бензина. При этом акциз в стоимость прямогонного бензина, используемого для смешения, включаться не будет. "Чтобы не было двойного налогообложения акцизом, - пояснил Сазанов.

При этом дается три месяца для сбора документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина путем смешения произведен высокооктановый бензин, и чтобы получить возможность вычета в отношении исчисленного акциза по прямогонному бензину.

Одновременно уточняется порядок налогового вычета, связанный с возвратом покупателем реализованных ему подакцизных товаров. "Уточняется, что акциз не возмещается, если возвращается бензин, произведенный путем смешения, чтобы избежать схем", - сказал Сазанов.

Кроме того, по его словам, предлагается для НПЗ, которые осуществляют инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей, продлить срок действия модернизационных соглашений до 31 декабря 2026 года. "Так они бы истекали 1 января 2026 года, а предлагается на один год продлить", - пояснил замминистра.

Также в целях поддержки "НПЗ, пострадавших от внешнего воздействия" и ускорения производства автомобильного бензина, предлагается определять долю производства прямогонного бензина не с начала года до конца налогового периода, а по итогам каждого налогового периода в отдельности, продолжил Сазанов.