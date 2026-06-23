В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет колонии за шпионаж

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Херсонской области.

Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима за сбор информации о перемещении и расположении военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Херсонской области, сообщает пресс-служба Херсонского областного суда.

“Судом установлено, что с июня по сентябрь 2023 года осужденный, будучи гражданином Украины и находясь в Херсонской области , целенаправленно собирал информацию о перемещении и расположении военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации”, - говорится в сообщении.

Полученные сведения 42-летний мужчина передавал представителям украинской разведки, эти данные могли быть использованы для ударов по местам дислокации российских военных и техники, добавили в суде.