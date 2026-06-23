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В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 23.06.2026
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10:46 23.06.2026 (обновлено: 10:48 23.06.2026)
В Херсонской области гражданин Украины получил 12 лет колонии за шпионаж

Гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж в Херсонской области

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Украины признан виновным в шпионаже в Херсонской области.
  • Он приговорен к 12 годам колонии строгого режима за сбор информации о перемещении и расположении военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Херсонской области, сообщает пресс-служба Херсонского областного суда.
“Судом установлено, что с июня по сентябрь 2023 года осужденный, будучи гражданином Украины и находясь в Херсонской области, целенаправленно собирал информацию о перемещении и расположении военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации”, - говорится в сообщении.
Полученные сведения 42-летний мужчина передавал представителям украинской разведки, эти данные могли быть использованы для ударов по местам дислокации российских военных и техники, добавили в суде.
Мужчина, по данным суда, признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам колонии строгого режима.
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