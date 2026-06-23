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В Москве презентуют книги стихов о погибших в СВО бойцах - РИА Новости, 23.06.2026
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01:06 23.06.2026
В Москве презентуют книги стихов о погибших в СВО бойцах

В Москве презентуют две книги стихов о погибших бойцах СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во вторник презентуют две книги стихов Светланы Корепановой о бойцах, погибших в СВО.
  • Творческий вечер, на котором будут читать стихи и петь песни, пройдет 23 июня в 17:00 в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил.
  • Книги являются частью проекта «Книга памяти», который набирает популярность и фактически становится всероссийским.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два издания стихов о погибших бойцах СВО презентуют в Москве во вторник в рамках проекта "Книга памяти", сообщила РИА Новости организатор проекта Альбина Зуева.
"Во вторник мы презентуем две новые книги поэтессы Светланы Корепановой о бойцах, погибших в СВО: "Герои, не дожившие до рассвета" и "Герои, ушедшие в вечность. Часть 3". Кроме презентации гостей ждет творческий вечер — актеры будут читать тексты и петь песни на ее стихи", - сказала Зуева.
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По ее словам, творческий вечер пройдет 23 июня в 17.00 в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил на улице Павловская, 8.
"В обеих новых книгах — стихи, посвященные бойцам, погибшим на СВО, созданные по просьбе родных героев. Каждое стихотворение сопровождено фотографией, эпиграфом и краткой биографией. Только в "Героях, ушедших в вечность" информацию присылают мамы погибших героев, а во второй книге "Герои, не дожившие до рассвета" — родственники", - уточнила Зуева, которая сама потеряла в Донбассе сына.
Она отметила, что обе новые работы являются частью проекта Корепановой "Книга памяти", который набирает популярность и фактически становится всероссийским.
"Мы отдаем книги музеям, образовательным организациям, чтобы сохранить память о наших героях. Книги выходят маленьким тиражом — всего 250 экземпляров, их не остается на продажу. Деньги на издание дают родственники погибших. Сейчас мы ищем спонсоров, чтобы сделать проект масштабнее. Люди просят написать об их родных, мы набираем истории из разных городов, чтобы объединить в сборники именно по городам, регионам", - заключила собеседница агентства.
Светлана Корепанова — поэтесса, член Союза писателей России, обращается к теме защиты Родины. Она — автор стихов к песням про тему СВО, а также стихотворных сборников "Вперед, Россия, с нами Бог!" и "Витязи великого народа" — об отряде специального назначения.
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