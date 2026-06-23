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Ван И назвал БРИКС важной силой поддержания справедливости в мире - РИА Новости, 23.06.2026
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16:26 23.06.2026
Ван И назвал БРИКС важной силой поддержания справедливости в мире

Ван И: БРИКС остается важной силой обеспечения справедливости во всем мире

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что БРИКС остается важной силой обеспечения мира и поддержания справедливости во всем мире.
  • Он отметил, что Китай готов сотрудничать со странами БРИКС для совместного преодоления неотложных вызовов, стоящих перед человечеством.
ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. БРИКС остается важной силой обеспечения мира и поддержания справедливости во всем мире, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Сотрудничество БРИКС длится уже 20 лет, объединение все больше становится одной из важнейших сил обеспечения мира, содействия развитию и поддержания справедливости во всем мире", - сказал Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что в условиях сложных и глубоких изменений в современной международной обстановке Китай готов сотрудничать со странами БРИКС для совместного преодоления неотложных вызовов, стоящих перед человечеством, и поддержания правильного направления развития мировой истории.
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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