Ван И назвал БРИКС важной силой поддержания справедливости в мире

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. БРИКС остается важной силой обеспечения мира и поддержания справедливости во всем мире, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Он отметил, что в условиях сложных и глубоких изменений в современной международной обстановке Китай готов сотрудничать со странами БРИКС для совместного преодоления неотложных вызовов, стоящих перед человечеством, и поддержания правильного направления развития мировой истории.