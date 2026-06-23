Ван И прокомментировал договоренности России и Китая

ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Китай также готов укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество с РФ, содействовать ускоренному развитию и возрождению обеих стран, а также вносить совместный вклад в мирное развитие человечества.