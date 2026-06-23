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Ван И прокомментировал договоренности России и Китая - РИА Новости, 23.06.2026
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13:48 23.06.2026 (обновлено: 13:59 23.06.2026)
Ван И прокомментировал договоренности России и Китая

Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией для реализации договоренностей

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай готов сотрудничать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств.
  • Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул готовность Китая укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией и вносить совместный вклад в мирное развитие человечества.
ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Китай готов сотрудничать с Россией в реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств", - сказал Ван И, чьи слова приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что Китай также готов укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество с РФ, содействовать ускоренному развитию и возрождению обеих стран, а также вносить совместный вклад в мирное развитие человечества.
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