Отряд кораблей ВМС Китая прибыл во Владивосток

Члены экипажа учебного корабля "Ци Цзигуан" во время швартовки в порту Владивостока. 23 июня 2026

Члены экипажа учебного корабля "Ци Цзигуан" во время швартовки в порту Владивостока. 23 июня 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Отряд кораблей ВМС Народно-Освободительной Армии Китая с курсантами военно-морских учебных заведений КНР прибыл во Владивосток.

Корабли пробудут во Владивостоке до 27 июня, для моряков организованы культурные и спортивные мероприятия, планируется обмен опытом с военнослужащими ТОФ.

Миссия отряда направлена на развитие дружеских связей и морского сотрудничества между КНР и РФ.

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Отряд кораблей ВМС Народно-Освободительной Армии Китая с курсантами военно-морских учебных заведений КНР прибыл во Владивосток, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота России.

"В главную базу Тихоокеанского флота Владивосток с деловым заходом прибыл отряд кораблей военно-морских сил Народно-Освободительной Армии Китая , в составе учебного корабля "Ци Цзигуан" и десантного корабля "Куньлуньшань" с курсантами военно-морских учебных заведений КНР", - говорится в сообщении.

На причале гостей встретили хлебом и солью. Начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова контр-адмирал Сергей Собокарь в приветственном слове отметил развитие дружественных связей и близкое взаимодействии военных моряков России и Китая. Командир отряда кораблей ВМС НОАК старший капитан 1-го ранга Сюй Цзяньго обратил внимание на практическое развитие военно-морского сотрудничества военно-морских сил двух стран.

Корабли пробудут во Владивостоке до 27 июня. Для моряков организованы культурные и спортивные мероприятия, планируется обмен опытом с военнослужащими ТОФ.