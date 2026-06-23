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Отряд кораблей ВМС Китая прибыл во Владивосток - РИА Новости, 23.06.2026
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08:16 23.06.2026 (обновлено: 09:37 23.06.2026)
Отряд кораблей ВМС Китая прибыл во Владивосток

Отряд кораблей ВМС Народно-Освободительной Армии Китая прибыл во Владивосток

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧлены экипажа учебного корабля "Ци Цзигуан" во время швартовки в порту Владивостока. 23 июня 2026
Члены экипажа учебного корабля Ци Цзигуан во время швартовки в порту Владивостока. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Члены экипажа учебного корабля "Ци Цзигуан" во время швартовки в порту Владивостока. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отряд кораблей ВМС Народно-Освободительной Армии Китая с курсантами военно-морских учебных заведений КНР прибыл во Владивосток.
  • Корабли пробудут во Владивостоке до 27 июня, для моряков организованы культурные и спортивные мероприятия, планируется обмен опытом с военнослужащими ТОФ.
  • Миссия отряда направлена на развитие дружеских связей и морского сотрудничества между КНР и РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Отряд кораблей ВМС Народно-Освободительной Армии Китая с курсантами военно-морских учебных заведений КНР прибыл во Владивосток, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота России.
"В главную базу Тихоокеанского флота Владивосток с деловым заходом прибыл отряд кораблей военно-морских сил Народно-Освободительной Армии Китая, в составе учебного корабля "Ци Цзигуан" и десантного корабля "Куньлуньшань" с курсантами военно-морских учебных заведений КНР", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчебный корабль "Ци Цзигуан" и десантный корабль "Куньлуньшань" заходят в порт Владивостока. 23 июня 2026
Учебный корабль Ци Цзигуан и десантный корабль Куньлуньшань заходят в порт Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учебный корабль "Ци Цзигуан" и десантный корабль "Куньлуньшань" заходят в порт Владивостока. 23 июня 2026
На причале гостей встретили хлебом и солью. Начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова контр-адмирал Сергей Собокарь в приветственном слове отметил развитие дружественных связей и близкое взаимодействии военных моряков России и Китая. Командир отряда кораблей ВМС НОАК старший капитан 1-го ранга Сюй Цзяньго обратил внимание на практическое развитие военно-морского сотрудничества военно-морских сил двух стран.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВстреча кораблей ВМС Китая в порту Владивостока. 23 июня 2026
Встреча кораблей ВМС Китая в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Встреча кораблей ВМС Китая в порту Владивостока. 23 июня 2026
Корабли пробудут во Владивостоке до 27 июня. Для моряков организованы культурные и спортивные мероприятия, планируется обмен опытом с военнослужащими ТОФ.
В походе на борту учебных кораблей находятся свыше 400 курсантов военно морских учебных заведений НОАК, они проходят морскую практику. Помимо учебной программы, миссия отряда направлена на развитие дружеских связей и морского сотрудничества между КНР и РФ.
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