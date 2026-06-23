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В Китае автобус с россиянами столкнулся с экскаватором - РИА Новости, 23.06.2026
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04:36 23.06.2026 (обновлено: 04:48 23.06.2026)
В Китае автобус с россиянами столкнулся с экскаватором

Туристы из России не пострадали при столкновении автобуса с экскаватором в Китае

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хуньчуне провинции Цзилинь 22 июня туристический автобус столкнулся с экскаватором.
  • В автобусе находились 24 туриста из России, никто из них не пострадал.
  • Среди девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы, опасности для жизни нет.
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Автобус с туристами из РФ столкнулся с экскаватором в китайском Хуньчуне, они не пострадали, трое граждан КНР получили легкие травмы, сообщили РИА Новости в минтуризма Приморья.
"В Хуньчуне провинции Цзилинь 22 июня туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находились 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе были 24 туриста из России. Все прибыли в Китай не через компанию - туроператора, а в рамках безвизового режима и с собственными планами на путешествие. Никто из россиян не пострадал", - сказал собеседник.
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Он отметил, что среди девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы.
Опасности для жизни нет.
"По устной предварительной информации из канцелярии по иностранным делам Хуньчуня, автобус принадлежит Яньбяньской северо-восточно-азиатской пассажирской транспортной компании. Министерство туризма Приморского края находится на связи с генеральным консульством КНР", - отметил собеседник.
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