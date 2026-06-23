В Китае автобус с россиянами столкнулся с экскаватором

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хуньчуне провинции Цзилинь 22 июня туристический автобус столкнулся с экскаватором.
- В автобусе находились 24 туриста из России, никто из них не пострадал.
- Среди девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы, опасности для жизни нет.
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Автобус с туристами из РФ столкнулся с экскаватором в китайском Хуньчуне, они не пострадали, трое граждан КНР получили легкие травмы, сообщили РИА Новости в минтуризма Приморья.
"В Хуньчуне провинции Цзилинь 22 июня туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находились 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе были 24 туриста из России. Все прибыли в Китай не через компанию - туроператора, а в рамках безвизового режима и с собственными планами на путешествие. Никто из россиян не пострадал", - сказал собеседник.
Он отметил, что среди девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы.
Опасности для жизни нет.
"По устной предварительной информации из канцелярии по иностранным делам Хуньчуня, автобус принадлежит Яньбяньской северо-восточно-азиатской пассажирской транспортной компании. Министерство туризма Приморского края находится на связи с генеральным консульством КНР", - отметил собеседник.
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23 мая, 12:17