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В Киеве экс-сотрудников университета обвиняют в хищении бюджетных средств - РИА Новости, 23.06.2026
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19:39 23.06.2026
В Киеве экс-сотрудников университета обвиняют в хищении бюджетных средств

В Киеве экс-сотрудников университета обвиняют в хищении более 330 тысяч долларов

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-начальник отдела капитальных ремонтов и строительства Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца в Киеве и двое его сообщников обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт одного из корпусов университета.
  • Ущерб университету составил более 15 миллионов гривен (334,4 тысячи долларов).
  • Фигурантам предъявлены обвинения по уголовным статьям о служебном подлоге и пособничестве в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-начальник отдела капитальных ремонтов и строительства Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в Киеве и двое его сообщников обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт одного из корпусов и нанесении ущерба университету более чем на 15 миллионов гривен (334,4 тысячи долларов), сообщил во вторник офис генерального прокурора Украины.
"Разоблачена схема завладения бюджетными средствами при ремонте фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца… Университету нанесено более 15 миллионов гривен (334,4 тысячи долларов – ред.) ущерба. Сообщено о подозрении трем лицам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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По информации ведомства, в 2021 году во время проведения тендеров на ремонтные работы была создана видимость конкуренции между подконтрольными предприятиями. После определения победителя заключался договор, а стоимость и объемы выполненных работ в документах завышали. Как сообщает офис генпрокурора, в дальнейшем бюджетные средства перечислялись на подконтрольные субъекты хозяйствования и обналичивались.
По данным офиса генпрокурора, среди обвиняемых - женщина, которая, по данным следствия, обеспечивала создание и участие подконтрольных предприятий в тендерах университета. Как сообщило ведомство, во время обыска она пыталась сбежать через окно, однако ее разыскали. Суд избрал ей меру пресечения с правом внесения восьми миллионов гривен (178,3 тысячи долларов) залога.
Как сообщил офис генпрокурора, также обвинения предъявлены инженеру по техническому надзору, который осуществлял контроль за проведением работ, и бывшему начальнику отдела капитальных ремонтов и строительства Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. В сообщении говорится, что бывший начальник находится под ночным домашним арестом.
По информации ведомства, фигурантам предъявлены обвинения по уголовным статьям о служебном подлоге и пособничестве в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.
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