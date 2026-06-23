В Киеве экс-сотрудников университета обвиняют в хищении бюджетных средств

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-начальник отдела капитальных ремонтов и строительства Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца в Киеве и двое его сообщников обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт одного из корпусов университета.

Ущерб университету составил более 15 миллионов гривен (334,4 тысячи долларов).

Фигурантам предъявлены обвинения по уголовным статьям о служебном подлоге и пособничестве в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экс-начальник отдела капитальных ремонтов и строительства Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в Киеве и двое его сообщников обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт одного из корпусов и нанесении ущерба университету более чем на 15 миллионов гривен (334,4 тысячи долларов), сообщил во вторник офис генерального прокурора Украины.

"Разоблачена схема завладения бюджетными средствами при ремонте фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца… Университету нанесено более 15 миллионов гривен (334,4 тысячи долларов – ред.) ущерба. Сообщено о подозрении трем лицам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По информации ведомства, в 2021 году во время проведения тендеров на ремонтные работы была создана видимость конкуренции между подконтрольными предприятиями. После определения победителя заключался договор, а стоимость и объемы выполненных работ в документах завышали. Как сообщает офис генпрокурора, в дальнейшем бюджетные средства перечислялись на подконтрольные субъекты хозяйствования и обналичивались.

По данным офиса генпрокурора, среди обвиняемых - женщина, которая, по данным следствия, обеспечивала создание и участие подконтрольных предприятий в тендерах университета. Как сообщило ведомство, во время обыска она пыталась сбежать через окно, однако ее разыскали. Суд избрал ей меру пресечения с правом внесения восьми миллионов гривен (178,3 тысячи долларов) залога.

Как сообщил офис генпрокурора, также обвинения предъявлены инженеру по техническому надзору, который осуществлял контроль за проведением работ, и бывшему начальнику отдела капитальных ремонтов и строительства Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. В сообщении говорится, что бывший начальник находится под ночным домашним арестом.