"Пять глаз" предупредил о росте киберугроз из-за ИИ в ближайшие месяцы

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведальянс "Пять глаз" предупредил о росте киберугроз из-за развития искусственного интеллекта в ближайшие месяцы.

Альянс призвал правительства и бизнес изолировать операционные системы, ускорить установку исправлений и ограничить доступ к критически важным системам.

Для превентивной подготовки к кибератакам в альянсе рекомендуют использовать ИИ-инструменты.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, предупредил о росте киберугроз из-за искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие месяцы, призвав руководителей стран и бизнеса к немедленным действиям.

"ИИ... увеличивает скорость, масштаб и сложность киберугроз. Ведущие ИИ-модели, как ожидается, превзойдут ожидания в индустрии, коренным образом трансформируя возможности как атак, так и защиты. Временные рамки - не годы, а месяцы", - говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте правительства Австралии

Как следует из документа, альянс призывает правительства стран и руководителей компаний по возможности изолировать свои операционные системы, ускорить процессы установки исправлений, а также ограничить доступ к критически важным системам. Примечательно, что для превентивной подготовки к кибератакам в альянсе также рекомендуют использовать ИИ-инструменты.

"Киберриски больше не могут рассматриваться исключительно как технические проблемы. Это ключевой риск для бизнеса и ответственность руководства", - отмечается в заявлении.