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"Пять глаз" предупредил о росте киберугроз из-за ИИ в ближайшие месяцы - РИА Новости, 23.06.2026
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12:03 23.06.2026
"Пять глаз" предупредил о росте киберугроз из-за ИИ в ближайшие месяцы

Разведальянс "Пять глаз" предупредил о росте киберугроз от ИИ в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведальянс "Пять глаз" предупредил о росте киберугроз из-за развития искусственного интеллекта в ближайшие месяцы.
  • Альянс призвал правительства и бизнес изолировать операционные системы, ускорить установку исправлений и ограничить доступ к критически важным системам.
  • Для превентивной подготовки к кибератакам в альянсе рекомендуют использовать ИИ-инструменты.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия, предупредил о росте киберугроз из-за искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие месяцы, призвав руководителей стран и бизнеса к немедленным действиям.
"ИИ... увеличивает скорость, масштаб и сложность киберугроз. Ведущие ИИ-модели, как ожидается, превзойдут ожидания в индустрии, коренным образом трансформируя возможности как атак, так и защиты. Временные рамки - не годы, а месяцы", - говорится в заявлении альянса, опубликованном на сайте правительства Австралии.
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Как следует из документа, альянс призывает правительства стран и руководителей компаний по возможности изолировать свои операционные системы, ускорить процессы установки исправлений, а также ограничить доступ к критически важным системам. Примечательно, что для превентивной подготовки к кибератакам в альянсе также рекомендуют использовать ИИ-инструменты.
"Киберриски больше не могут рассматриваться исключительно как технические проблемы. Это ключевой риск для бизнеса и ответственность руководства", - отмечается в заявлении.
В июне администрация президента США Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта (ИИ) Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Как писала газета Wall Street Journal, руководство Amazon сообщило властям, что специалисты компании заставили модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Это вызвало обеспокоенность в администрации Трампа из-за возможной угрозы национальной безопасности страны. Вскоре власти США начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск - предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных пользователей.
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