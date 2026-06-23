Хуснуллин рассказал о проработке мер по поддержке турпредприятий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России совместно с регионами разработало меры по поддержке предприятий в сфере туризма.
- Меры направлены на сохранение кадров в туристической отрасли и возврат туристам средств по ранее оплаченному бронированию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство РФ совместно с регионами проработало меры по поддержке предприятий в сфере туризма, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Правительством совместно с регионами проработаны меры по поддержке предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха",- сказал Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ по видеоконференции.
Вице-премьер также отметил, что соответствующие документы будут выпущены в ближайшие дни.
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