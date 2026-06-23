Хуснуллин рассказал о проработке мер по поддержке турпредприятий

"Правительством совместно с регионами проработаны меры по поддержке предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха",- сказал Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ по видеоконференции.