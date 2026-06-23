В Челябинской области ураган снес купол со старинного храма

Ураган снес купол с крестом с двухсотлетнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области

Ураган снес купол с крестом с двухсотлетнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Ураган снес малый купол с крестом с храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области.

В Свердловской области во время смерча пострадало 16 человек, повреждено 99 частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушено 32 частных дома, в муниципалитете ввели режим ЧС.

Храм в селе Большой Куяш призывает неравнодушных помочь разобрать обломки купола и закрыть брешь в крыше, чтобы предотвратить попадание воды внутрь здания.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Ураган снес малый купол с крестом с двухсотлетнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области, сообщается в соцсетях храма.

В понедельник в соседней Свердловской области прошел смерч. По последним данным ГУМЧС, в Кушве количество обратившихся за медпомощью людей во время смерча составило 16 человек, повреждено 99 частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушено 32 частных дома. В муниципалитете ввели режим ЧС.

"Сегодня ночью во время урагана, к сожалению, пострадал наш храм. На малом храме в честь Рождества Христова снесен и разрушен малый купол с крестом. Также повреждены секции кованого ограждения, частично разрушены столбики. К счастью, никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении

Также там обратились к неравнодушным, готовым помочь разобрать обломки купола и убрать территорию. "Необходимо срочно закрыть образовавшуюся брешь в крыше, чтобы в случае дождя вода не попадала внутрь", – уточняется в сообщении.

Судя по опубликованным в соцсетях храма кадрам, обломки упали на забор и частично его разрушили, сам купол также поврежден.

"Мы обратились за помощью к специалистам, которые оценили ущерб, и было принято решение восстановить купол и крест, а не заказывать новый", – добавляется в заявлении.