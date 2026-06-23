Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Ранее во вторник телеканал трижды сообщал о взрывах в Харькове.
"В Харькове был слышен взрыв", - сообщает телеканал.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18