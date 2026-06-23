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Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ против ганцев - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
21:46 23.06.2026
Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ против ганцев

Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ против команды Ганы

© REUTERS / Hannah McKayГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Гарри Кейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Баварии» Гарри Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ганы.
  • Встреча группы L пройдет во вторник в Бостоне и начнется в 23:00 мск.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий немецкой "Баварии" Гарри Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ганы.
Встреча группы L пройдет во вторник в Бостоне и начнется в 23:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
0 : 0
Гана
Календарь Турнирная таблица История встреч
Родоначальники футбола начнут встречу в следующем составе: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Марк Геи, Рис Джеймс, Джед Спенс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон, Нони Мадуэке.
У сборной Ганы с первых минут сыграют Бенджамин Асаре (вратарь), Джонас Аджетей, Гидеон Менса, Джером Опоку, Марвен Сеная, Калеб Йиренки, Томас Парти, Куаси Сибо, Антуан Семеньо, Джордан Айю (капитан), Иньяки Уильямс.
В первом туре англичане со счетом 4:2 победили сборную Хорватии, а ганцы со счетом 1:0 выиграли у команды Панамы.
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