Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ против ганцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий «Баварии» Гарри Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ганы.
- Встреча группы L пройдет во вторник в Бостоне и начнется в 23:00 мск.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий немецкой "Баварии" Гарри Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Ганы.
Встреча группы L пройдет во вторник в Бостоне и начнется в 23:00 мск.
23 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Родоначальники футбола начнут встречу в следующем составе: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Марк Геи, Рис Джеймс, Джед Спенс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон, Нони Мадуэке.
У сборной Ганы с первых минут сыграют Бенджамин Асаре (вратарь), Джонас Аджетей, Гидеон Менса, Джером Опоку, Марвен Сеная, Калеб Йиренки, Томас Парти, Куаси Сибо, Антуан Семеньо, Джордан Айю (капитан), Иньяки Уильямс.
В первом туре англичане со счетом 4:2 победили сборную Хорватии, а ганцы со счетом 1:0 выиграли у команды Панамы.