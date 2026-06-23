Смену караула в Букингемском дворце отменили из-за аномальной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская армия отменила церемониальную смену караула в Виндзоре и Лондоне из-за аномальной жары.

В Англии и Уэльсе объявлен красный уровень погодной опасности, ожидается, что температура поднимется до 39 градусов по Цельсию.

Смена караула королевской конной гвардии в среду пройдет без церемонии, солдаты будут размещены в затененных точках и будут чаще меняться.

ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Британская армия сообщила об отмене смены караула в Виндзоре и Лондоне, включая Букингемский дворец, из-за аномальной жары.

В понедельник британское метеорологическое бюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии Уэльсе из-за аномальной жары. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. Ожидается, что в среду и четверг температура поднимется до 39 градусов по Цельсию, причем в некоторых районах может подняться еще выше.

"В связи с прогнозируемыми на этой неделе высокими температурами, включая красный уровень погодной опасности в середине недели, в церемониях в Лондоне и Виндзоре произойдут некоторые важные изменения… Во вторник, среду и четверг в Виндзоре и Лондоне не будет церемониальной смены караула", - сообщила Королевская гвардейская дивизия (Household Division) в соцсети Facebook*.

В среду в 8.00 (10.00 мск) смена караула королевской конной гвардии пройдет без церемонии. Кроме того, солдаты будут размещены в затененных точках и будут чаще меняться.

Смена караула - знаковая и популярная среди туристов церемония. Обычно она продолжается около 45 минут, в ходе которых одетые в известную красную форму и медвежьи шапки гвардейцы перенимают пост у предыдущей смены. В Лондоне смена караула ежедневно проходит в Букингемском дворце, а также три раза в неделю у здания Конной гвардии неподалеку от дворца.