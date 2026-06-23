Более 40 педагогов сферы культуры удостоены премии главы Иркутской области

ИРКУТСК, 23 июн - РИА Новости. Более 40 педагогов в области культуры и искусства в Иркутской области получат по распоряжению главы региона Игоря Кобзева премии за подготовку губернаторских стипендиатов, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам Кобзева, которые приводятся в сообщении, в 2026 году педагоги подготовили 60 стипендиатов губернатора Иркутской области. Многие из этих преподавателей являются заслуженными работниками культуры и отмечены самыми высокими наградами.

Премии удостоены 16 педагогов из Иркутска, пятеро из Тулуна, четверо из Саянска, двое из Черемхово. В Ангарске будут чествовать восемь педагогов, из них четверо работают в Детской школе искусств № 3. В поселке Усть-Ордынский награды удостоено четыре педагога, все они сотрудники Детской школы искусств.

Двое педагогов, по данным пресс-службы, трудятся в Нижнеудинской районной детской школе искусств, один - в Пивоваровской детской школе искусств Иркутского района, еще один - в Объединенной детской школе искусств № 3 города Братска.

В пресс-службе уточнили, что 12 педагогов, в их числе преподаватель Детской музыкальный школы города Черемхово Нелли Гора, подготовили по несколько стипендиатов. Гора более 30 лет работает преподавателем по классу аккордеона, баяна. В этом году четверо ее учеников стали стипендиатами губернатора. Среди ее учащихся – лауреаты и дипломанты региональных, международных и всероссийских конкурсов.