ИРИ не видит проблем в покупке товаров у США, заявил глава ЦБ Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что Вашингтон направит размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров производства США.

Глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати заявил, что в подписанных документах нет обязательств о принудительных покупках у США, но он не видит в этой препятствий.

Хеммати выразил надежду на поступление в Иран первой партии товаров, купленной на размороженные США средства.

ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран не видит проблем в том, чтобы покупать товары у США, но никаких принудительных мер относительно покупки за счет размороженных средств нет, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати.

Президент США Дональд Трамп 23 июня заявил, что Вашингтон направит размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительно производства США, они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет.

"Таких обязательств в подписанных в ходе переговоров двух документах нет. Речи не идет о принудительных покупках у США. В любом случае мы не видим каких-либо препятствий в том, чтобы приобретать у США, но при условии, что цена и качество базовых товаров, таких как пшеница, в которых мы будем нуждаться, будет подходящей для нас", - сказал Хеммати, комментарий которого опубликовал ЦБ Ирана.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время в Иран поступит первая партия товаров, купленная на размороженные США средства.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.