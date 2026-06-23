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"Просто инопланетное". Новое оружие Ирана вызвало шок в США - РИА Новости, 23.06.2026
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16:39 23.06.2026 (обновлено: 20:56 23.06.2026)
"Просто инопланетное". Новое оружие Ирана вызвало шок в США

CNN: пилот сбитого над Ираном F-15 рассказал о необычной группе иранских дронов

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилот американского истребителя F-15, который сбили над Ираном в апреле, столкнулся с инновационным оружием Тегерана, передает CNN.
  • Военный описывает группу дронов, двигающихся как одно целое, с мелкими дронами под большими.
  • Если заявления пилота верны, то Иран совершил "тревожный шаг вперед" в разработке беспилотников.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пилот американского истребителя F-15, который сбили над Ираном в апреле, столкнулся с инновационным оружием Тегерана, передает CNN.
"Множество дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем более мелкие дроны располагались под большими, словно ноги. Просто инопланетная история", — цитирует телеканал показания военного.
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Как отмечается в материале, если заявления пилота верны, то Иран совершил "тревожный шаг вперед" в разработке беспилотников.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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