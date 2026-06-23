Иран не перестает поддерживать Ливан, заявил посол в Багдаде

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран не отказывался от поддержки ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ходе переговоров с США, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем Аль Садик.

Прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране.

ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Иран не отказывался от поддержки ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ходе переговоров с США, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем Аль Садик.

"Ливан всегда был неотъемлемой частью позиции Исламской Республики Иран на переговорах с США , и прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране", - сказал он.

Посол напомнил, что в недавно подписанном меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США прямо упоминается прекращении огня в Ливане".

"Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних", - заключил Аль Садик.