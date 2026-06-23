Иран не перестает поддерживать Ливан, заявил посол в Багдаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не отказывался от поддержки ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ходе переговоров с США, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем Аль Садик.
- Прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране.
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Иран не отказывался от поддержки ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ходе переговоров с США, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем Аль Садик.
"Ливан всегда был неотъемлемой частью позиции Исламской Республики Иран на переговорах с США, и прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране", - сказал он.
Посол напомнил, что в недавно подписанном меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США прямо упоминается прекращении огня в Ливане".
"Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних", - заключил Аль Садик.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.