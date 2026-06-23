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Иран не перестает поддерживать Ливан, заявил посол в Багдаде - РИА Новости, 23.06.2026
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02:20 23.06.2026
Иран не перестает поддерживать Ливан, заявил посол в Багдаде

Посол Аль Садик: Иран не отказался от поддержки «Хезболлы» на переговорах с США

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не отказывался от поддержки ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ходе переговоров с США, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем Аль Садик.
  • Прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране.
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Иран не отказывался от поддержки ливанского шиитского движения "Хезболлах" в ходе переговоров с США, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем Аль Садик.
"Ливан всегда был неотъемлемой частью позиции Исламской Республики Иран на переговорах с США, и прекращение огня на ливанском фронте увязывается с прекращением огня в Персидском заливе и в Иране", - сказал он.
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Посол напомнил, что в недавно подписанном меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США прямо упоминается прекращении огня в Ливане".
"Иран не забывает своих ливанских братьев и не оставляет их одних", - заключил Аль Садик.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
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