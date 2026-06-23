Иран не просил помогать в войне против США, заявил посол в Багдаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Ирана в Багдаде заявил, что Иран не просил ни одну из сторон о поддержке во время военного конфликта с США и Израилем.
- Посол отметил, что Исламская Республика Иран заставила врага склониться и в поддержке не нуждалась.
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Иран не просил ни одну из сторон о поддержке во время военного конфликта с США и Израилем, заявил Иракскому агентству новостей INA посол Ирана в Багдаде Мухаммед Казым Аль Садык.
"Исламская Республика Иран сражалась с сионистско-американским врагом и заставила его склониться, но Иран не просил ни одну из сторон вмешиваться, потому что в этом не было необходимости", - отметил посол.
Так он прокомментировал атаки проиранских вооруженных группировок в Ираке на американские объекты во время военных действий США в Иране.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.