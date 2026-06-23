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Иран не просил помогать в войне против США, заявил посол в Багдаде - РИА Новости, 23.06.2026
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00:50 23.06.2026
Иран не просил помогать в войне против США, заявил посол в Багдаде

Посол Аль Садык: Иран не просил ни одну из сторон о поддержке в войне против США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в Багдаде заявил, что Иран не просил ни одну из сторон о поддержке во время военного конфликта с США и Израилем.
  • Посол отметил, что Исламская Республика Иран заставила врага склониться и в поддержке не нуждалась.
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Иран не просил ни одну из сторон о поддержке во время военного конфликта с США и Израилем, заявил Иракскому агентству новостей INA посол Ирана в Багдаде Мухаммед Казым Аль Садык.
"Исламская Республика Иран сражалась с сионистско-американским врагом и заставила его склониться, но Иран не просил ни одну из сторон вмешиваться, потому что в этом не было необходимости", - отметил посол.
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