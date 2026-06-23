В Ингушетии увековечат память мальчика, погибшего при попытке спасти друга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии намерены увековечить память восьмилетнего Хизира, погибшего при попытке спасти друга.
- Тело мальчика было обнаружено спустя несколько дней поисков, в которых участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа.
- Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал поступок Хизира символом мужества и человеческого достоинства.
НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены увековечить память погибшего при попытке спасти друга восьмилетнего мальчика, которого в течение восьми дней искали тысячи волонтеров со всего Северного Кавказа и других регионов страны, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Главное управление МЧС РФ по региону 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник тело мальчика было обнаружено в 10 километрах от места его падения в воду, вечером его похоронили.
"Я принял решение - увековечить имя мальчика Хизира. Его слова и поступок стали для всех нас символом мужества, внутренней силы и человеческого достоинства. В этой истории есть не только боль и испытание, но и то, что объединяет людей — готовность прийти на помощь, не деля друг друга по происхождению или границам. Память о Хизире должна остаться с нами как напоминание о том, какими мы можем быть, когда остаемся людьми", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Как именно будет увековечена память ребенка, пока не определено.