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В Ингушетии увековечат память мальчика, погибшего при попытке спасти друга - РИА Новости, 23.06.2026
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21:52 23.06.2026
В Ингушетии увековечат память мальчика, погибшего при попытке спасти друга

В Ингушетии увековечат память погибшего при попытке спасти друга мальчика

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ИнгушетияПоиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии намерены увековечить память восьмилетнего Хизира, погибшего при попытке спасти друга.
  • Тело мальчика было обнаружено спустя несколько дней поисков, в которых участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа.
  • Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал поступок Хизира символом мужества и человеческого достоинства.
НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены увековечить память погибшего при попытке спасти друга восьмилетнего мальчика, которого в течение восьми дней искали тысячи волонтеров со всего Северного Кавказа и других регионов страны, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Главное управление МЧС РФ по региону 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник тело мальчика было обнаружено в 10 километрах от места его падения в воду, вечером его похоронили.
"Я принял решение - увековечить имя мальчика Хизира. Его слова и поступок стали для всех нас символом мужества, внутренней силы и человеческого достоинства. В этой истории есть не только боль и испытание, но и то, что объединяет людей — готовность прийти на помощь, не деля друг друга по происхождению или границам. Память о Хизире должна остаться с нами как напоминание о том, какими мы можем быть, когда остаемся людьми", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Как именно будет увековечена память ребенка, пока не определено.
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Северный КавказРеспублика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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