В Ингушетии увековечат память мальчика, погибшего при попытке спасти друга

Главное управление МЧС РФ по региону 15 июня сообщало, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовали более 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. В понедельник тело мальчика было обнаружено в 10 километрах от места его падения в воду, вечером его похоронили.