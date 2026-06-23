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Россия импортозаместила углепластиковые судовые валы для кораблей - РИА Новости, 23.06.2026
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06:01 23.06.2026
Россия импортозаместила углепластиковые судовые валы для кораблей

В России разработали и начали производство углепластиковых судовых валов

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России разработали и начали производство углепластиковых судовых валов для кораблей и судов любого водоизмещения.
  • Углепластиковый судовой вал ВМК-60-1 в три раза легче классического металлического, снижает шумность корабля и не магнитен.
  • Ранее такие валы закупались в Европе, в частности в Германии, но после 2022 года поставки прекратились, и изделия закупались в странах Азии.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В России разработали и начали производство углепластиковых судовых валов для кораблей и судов любого водоизмещения, тем самым импортозаместив продукцию немецких компаний Centa и Vulcan, заявил РИА Новости главный конструктор Пермского завода машиностроения Алексей Захаров.
Металлокомпозитный (углепластиковый) судовой вал ВМК-60-1 предназначен для передачи вращения от главного двигателя к гребному винту. Впервые агрегат был продемонстрирован в июне на военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте.
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"До настоящего времени в России не производились судовые валы из композитных материалов. Данный вал в три раза легче классического металлического. Металлический весит тонну, а композитный углепластиковый – 300 килограммов. Кроме того, вал снижает шумность корабля и не магнитен", – сказал Захаров.
Он пояснил, что ранее такие валы закупались в Европе, в частности в Германии у компаний Centa и Vulcan. После 2022 года поставки прекратились, и изделия закупались в странах Азии.
Металлические валы изготавливаются методом ковки. Они тяжелые и требуют большой трудоемкости в изготовлении.
"Это наше российское импортозамещение. Теперь, если мы станем конкурентоспособными по цене и качеству, будем поставлять все сами. Мы можем делать их любой длины и любого диаметра для корабля или судна любого водоизмещения", - сказал главный конструктор.
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