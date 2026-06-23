Россия импортозаместила углепластиковые судовые валы для кораблей

Краткий пересказ от РИА ИИ В России разработали и начали производство углепластиковых судовых валов для кораблей и судов любого водоизмещения.

Углепластиковый судовой вал ВМК-60-1 в три раза легче классического металлического, снижает шумность корабля и не магнитен.

Ранее такие валы закупались в Европе, в частности в Германии, но после 2022 года поставки прекратились, и изделия закупались в странах Азии.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В России разработали и начали производство углепластиковых судовых валов для кораблей и судов любого водоизмещения, тем самым импортозаместив продукцию немецких компаний Centa и Vulcan, заявил РИА Новости главный конструктор Пермского завода машиностроения Алексей Захаров.

Металлокомпозитный (углепластиковый) судовой вал ВМК-60-1 предназначен для передачи вращения от главного двигателя к гребному винту. Впервые агрегат был продемонстрирован в июне на военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте

"До настоящего времени в России не производились судовые валы из композитных материалов. Данный вал в три раза легче классического металлического. Металлический весит тонну, а композитный углепластиковый – 300 килограммов. Кроме того, вал снижает шумность корабля и не магнитен", – сказал Захаров.

Он пояснил, что ранее такие валы закупались в Европе, в частности в Германии у компаний Centa и Vulcan. После 2022 года поставки прекратились, и изделия закупались в странах Азии.

Металлические валы изготавливаются методом ковки. Они тяжелые и требуют большой трудоемкости в изготовлении.