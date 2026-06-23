В Госдуме предложили определить правила использования ИИ в образовании

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования.

Проектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся.

Нилов подчеркнул, что со временем какие-то профессии будут уходить в прошлое, но будут появляться новые, и человеку нужно постоянно самосовершенствоваться, чтобы быть востребованным на рынке труда.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил определить правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования.

Соответствующий законопроект о регулировании применения ИИ в школах направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Проектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся.

"Я, кстати, направил в правительство проект закона, направленный на то, чтобы у нас в системе образования определить правила использования искусственного интеллекта, чтобы не бить по рукам, не пугать людей, чтобы они не использовали на свой страх и риск или вообще боялись использовать", - сказал Нилов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что ИИ - это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы.

"А что такое искусственный интеллект? Это большой объем данных, алгоритмов, и вот такая вот цифровая субстанция, она и позволяет развиваться, обучаться, обучать себя, анализировать, расширяться. И хорошо, когда мы будем правильно к этому относиться и использовать искусственный интеллект в своих целях, в своих интересах, чтобы искусственный интеллект служил человечеству, чтобы он сокращал ненужное", - добавил глава думского комитета.

Нилов также подчеркнул, что со временем какие-то профессии будут уходить в прошлое, но будут появляться новые. По его словам, если человек хочет быть востребованным на рынке труда или заниматься своим делом, ему нужно постоянно самосовершенствоваться.