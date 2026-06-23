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В Госдуме предложили определить правила использования ИИ в образовании - РИА Новости, 23.06.2026
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01:50 23.06.2026
В Госдуме предложили определить правила использования ИИ в образовании

Депутат Нилов предложил определить правила использования ИИ в образовании

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка II Международного симпозиума в Национальном центре "Россия" в Москве
Выставка II Международного симпозиума в Национальном центре Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Выставка II Международного симпозиума в Национальном центре "Россия" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования.
  • Проектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся.
  • Нилов подчеркнул, что со временем какие-то профессии будут уходить в прошлое, но будут появляться новые, и человеку нужно постоянно самосовершенствоваться, чтобы быть востребованным на рынке труда.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил определить правила использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования.
Соответствующий законопроект о регулировании применения ИИ в школах направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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Проектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся.
"Я, кстати, направил в правительство проект закона, направленный на то, чтобы у нас в системе образования определить правила использования искусственного интеллекта, чтобы не бить по рукам, не пугать людей, чтобы они не использовали на свой страх и риск или вообще боялись использовать", - сказал Нилов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что ИИ - это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы.
"А что такое искусственный интеллект? Это большой объем данных, алгоритмов, и вот такая вот цифровая субстанция, она и позволяет развиваться, обучаться, обучать себя, анализировать, расширяться. И хорошо, когда мы будем правильно к этому относиться и использовать искусственный интеллект в своих целях, в своих интересах, чтобы искусственный интеллект служил человечеству, чтобы он сокращал ненужное", - добавил глава думского комитета.
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Нилов также подчеркнул, что со временем какие-то профессии будут уходить в прошлое, но будут появляться новые. По его словам, если человек хочет быть востребованным на рынке труда или заниматься своим делом, ему нужно постоянно самосовершенствоваться.
"И посмотрите: сегодня айтишники - востребованные специальности, востребованные специалисты. Почему? Потому что развивается IT-сфера. Поэтому искусственный интеллект, да, он внедряется, он двигается семимильными шагами, и сегодня уже человечество конкурирует не просто друг с дружкой, а уже идет конкуренция и с искусственным интеллектом. Бояться не надо. Но нужно руководствоваться хорошей русской пословицей: "Век живи, век учись", - подытожил политик.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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