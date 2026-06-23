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Пять поездов из Крыма идут с задержками, сообщил перевозчик - РИА Новости, 23.06.2026
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11:29 23.06.2026
Пять поездов из Крыма идут с задержками, сообщил перевозчик

ГСЭ: пять поездов из Крыма в города материковой части России идут с задержками

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Таврия" в Крым
Поезд Таврия в Крым - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Таврия" в Крым. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за временного закрытия Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня задерживаются пять поездов «Таврия».
  • Поезда № 168/167, № 028/027, № 008/007, № 068/067 и № 194/193 следуют с опозданиями от 1,5 до 4,5 часов.
  • ГСЭ отмечает, что время задержки может измениться, и остальные поезда следуют по расписанию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пять поездов "Таврия" из Крыма в города материковой части России задерживаются в пути из-за временного закрытия моста, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Из-за временного закрытия Крымского моста, в ночь с 22 на 23 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия". В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто", - говорится в сообщении ГСЭ.
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Так, из Крыма поезд № 168/167 Симферополь - Москва, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 1,5 часа, № 028/027 Симферополь - Москва, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 2 часа, № 008/007 Керчь - Москва, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 4,5 часа, № 068/067 Керчь - Москва, отправлением 23 июня, следует с опозданием на 4,5 часа, № 194/193 Керчь - Челябинск, отправлением 23 июня, следует с опозданием на 1,5 часа.
"Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - указано в сообщении.
ГСЭ отмечает, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
"Остальные поезда, которые не указаны в посте, следуют по расписанию", - пишет компания.
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